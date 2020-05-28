瞄准居家消费 小瓶葡萄酒迎风口

目前疫情尚未解除，而“宅经济”则为小瓶葡萄酒提供了增长机会。北京商报记者近日发现，187ml的小瓶葡萄酒在线上电商渠道曝光度越来越高。1919吃喝平台、醉鹅娘店铺等小瓶酒出现率也较高，在天猫、京东等平台搜索“小瓶红酒迷你”，集中于20-30元的价格区间，月销上千过万的产品也比比皆是。

受疫情影响，不少酒水品牌和经销商开始直播带货，拓展新渠道。部分经销商将目光转向家庭饮用市场，挖掘小瓶葡萄酒的市场潜力，试图开辟新市场。北京商报记者在天猫超市发现，187ml的小瓶葡萄酒月销售量平均在2000瓶左右，个别款月销量可达到10000瓶，而750ml的葡萄酒月销量平均在200瓶左右，小瓶葡萄酒的月销量远远高于750ml的葡萄酒销量。

同时，据一位葡萄酒经销商表示，相比于750ml，小瓶酒有着不可否认的优势。首先，小瓶酒易于推广新品，特别是对没有喝过葡萄酒或者某款葡萄酒的人，购买压力相对较小。其次，小瓶酒适合家饮，既可以控制饮用量，也不用担心饮用不完放置而影响口感。

在业内人士看来，小瓶葡萄酒满足了年轻消费者和家庭女性消费者的需求。现阶段终端市场小瓶酒的占比很少，但是有不少潜在消费者，特别是独居的年轻消费群体，在零售终端的竞争力比较强。

不过，小瓶葡萄酒也并非完美。一方面，小瓶葡萄酒的生产成本相对较高；另一方面，小瓶葡萄酒与传统的“海喝豪饮”还是有一定的区别，针对的消费人群、场所还是相对有限，且不同于传统的木质塞，金属盖不利于打开后的二次保存。

目前，葡萄酒消费群体越来越趋于年轻化，但消费者对葡萄酒文化的认知并不成熟。一位葡萄酒酒庄的负责人表示，对品牌来说，大容量酒适合大众化消费，小容量酒则迎合独居且年轻的消费群体。大众消费者偶尔会选择小瓶装尝鲜，独居年轻消费群体也会进阶，不同容量产品之间互为切入点，相辅相成。同时，小瓶酒可以作为一个品牌产品的导入产品，也可以起到引导、培养年轻人进行葡萄酒消费，后续可以进行消费升级，实时推出大瓶。

显然，小瓶葡萄酒因其便利成为居家消费的首选，也或将成为下一个增长点。业内人士指出，相比于专业、单一的渠道，小瓶酒十分适合人流量大的渠道，比如商超卖场、便利店、线上电商等平台，甚至可以尝试社区团购。社区模式区别于线上电商，传统酒商做起来更容易上手，并且可以节省物流、包装等成本。（记者 刘一博 魏茹）