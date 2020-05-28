农业农村部部署开展2020年农产品质量安全专项整治“利剑”行动

新华网北京5月27日电（李楠）随着农业全面复工复产，农产品生产消费逐步增加，为进一步确保质量安全，5月25日，农业农村部下发方案，在全国部署2020年农产品质量安全专项整治“利剑”行动，严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为，严格落实安全间隔期休药期制度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。据了解，该行动将持续至今年12月。

“利剑”行动包括三个方面的整治重点。“利剑1号”行动以蔬菜、水果为重点产品，严厉打击违法使用禁用农药，采收时不遵守安全间隔期制度，未按国家有关规范使用保鲜剂、防腐剂的行为；“利剑2号”行动，以禽蛋、猪肉、牛肉、羊肉为重点产品，严厉打击养殖过程中违法使用禁用药品、使用未批准的药物及杀虫剂、不执行休药期规定，未按规定落实屠宰环节两项制度，生猪私屠滥宰、屠宰病死猪、注水注药等行为；“利剑3号”行动，以养殖水产品为重点产品，严厉打击违法使用禁用药品及其他化合物、停用药品，出塘时不遵守休药期规定造成兽药残留超标，违法生产、经营和使用假兽药，以及所谓“非药品”“动保产品”添加兽药和禁用药品及其他化合物的行为。

农业农村部相关人士透露，农业农村部要求各地农业农村部门围绕整治重点，采取有力措施，重拳出击，主要以下五个方面着手：

一、规范种植养殖屠宰行为，落实种植养殖者主体责任，组织安全用药宣贯培训，引导其严格落实安全间隔期休药期制度。

二、加强风险隐患排查，实施农产品质量安全网格化监管，实现网格内重点监管对象排查全覆盖。

三、加大监督抽查力度，按照“双随机”要求科学制定监督抽查计划，严格不合格产品后续处理，及时销毁或无害化处理问题产品，依法查处相关企业和责任人，涉嫌犯罪的要坚决移送司法机关追究刑事责任。

四、采取“四不两直”方式开展飞行检查，随机选择检查对象，重点检查质量安全控制措施落实情况、生产过程规范性以及产品质量安全情况。

五、加大案件查办力度，对于发现的问题线索，要紧盯不放，发现一个，查处一个，一查到底，形成严密的质量安全监督查处机制，会同公安、市场监管等部门开展多部门联合执法，对大案要案要一案一报、挂牌督办、限期办结。

据悉，农业农村部将延续2019年主题教育农产品质量安全专项整治工作机制，成立“利剑”行动工作组，在部农产品质量安全监管司设立工作组办公室，负责“利剑”行动统筹协调、推进落实等工作，督促各地将“利剑”行动措施落实落地落细，有效保障人民群众切身利益。