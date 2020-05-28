抗疫“下半场”，公共卫生如何补短板

原本应在年初定调经济大盘的两会，因新冠疫情延宕了两个多月。以两会为契机，如何既保证公民的健康和生命安全，又能够让经济发展尽快回归正轨？无论是货币宽松还是积极财政，无论是稳增长还是保民生，抗疫“下半场”全民热搜词汇很多。其中尤以公共卫生体制的破与立最受瞩目。

新冠疫情应对暴露出现有法律及管理体制短板，修订相关法律成2020年两会的最大关切。全国人大常委会副秘书长、大会秘书处议案组组长郭振华介绍，今年一个突出特点是关于强化公共卫生法治保障体系的代表议案数量多，约占议案总数的1/4。

多份建议及议案都涉及对疫情的详实反思，让传染病防治法最大限度发挥“防”的功效，避免在关键时刻失灵，建议赋予公众知情权，鼓励及保护“吹哨人”，健全上报机制，并在突发事件来临时，明确责任主体，以及要有足够调用的物资储备。

越是暴露问题，越是迫切需要解决问题。就这场疫情而言，有太多需要未来重新发现与认识的关键选择。疫情对公共卫生治理的影响，将在国家治理和社会生活的方方面面有所体现。今年的政府工作报告明确指出，要改革疾病预防控制体制，完善传染病直报和预警系统，坚持及时公开透明发布疫情信息等多项任务。

最为直接有力的体现将是现有法律制度的修改和新法案的制定。围绕加快构建疫情防控法律体系，提出修改传染病防治法、刑法、治安管理处罚法，加大对瞒报传染病、妨碍防疫工作及非法猎杀、销售、食用野生动物等行为的处罚力度，修改中医药法、执业医师法、献血法，以及制定公共卫生安全保障等方面的法律。

疫情以残酷的方式，给现行卫生保障及社会治理体系沉重一击，让全社会一系列扮演不同角色的人，对自身的生产和生活有了更多的思考。他们中有置身其中的医者患者、坚守一线的普通劳动者建设者、绸缪政策的制定者执行者，还有承担防控重任的社区工作者志愿者……而这些思考中，最能凝结成共识的，一定是加快补足公共卫生和疾控领域短板，让公众有更多获得感，并将此摆在更优先的位置。

两会即将落幕，关于新冠肺炎的集体记忆仍将以各种形式存留。最有价值的存留，将是通过改革解决这些公共卫生保障的漏洞和难题。公共卫生治理体系改革并非易事，“科学”“精准”“法治”“高效”等关键词一个都不能少。和17年前的非典一样，让常态化疫情防控成为中国医药卫生事业改革的重要窗口期，公共卫生治理水平将上升至新高度。当生产和生活回归日常，当恐惧和焦虑慢慢散去，让国家变得更好，才能告慰这次新冠中不幸去世的人民。