瑞幸股价再涨 “空头回补”还是潜在收购

5月27日，瑞幸咖啡股价继续上涨，截至北京时间20时07分，股价涨幅超30%，最高涨幅超40%。

一日回弹，或有偶然；连续上涨，则显蹊跷。对于瑞幸咖啡美股的“异常”反弹，众说纷纭。“空头回补”、接洽买家，皆有可能。然而，瑞幸苦撑维持运营之外，到底还有哪些“稀缺资源”值得接盘呢？

有了买家？

最初的回弹发生在5月26日晚，瑞幸咖啡美股盘前上涨20%，开盘后，股价上涨最大幅度超过70%，截至美股收盘，瑞幸咖啡股价大涨53.24%，报收2.13美元，全天成交4.47亿美元，收盘市值为5.39亿美元。

此前，瑞幸咖啡于4月2日自曝财务造假，根据内部调查初步阶段确定的信息表明，瑞幸咖啡从2019年二季度到2019年四季度与虚假交易相关的总销售金额约为人民币22亿元。随着事件不断发酵，股价下跌直至停牌。

北京商报记者联系到瑞幸咖啡相关负责人，但截至发稿时对方并未对此次股价反弹作出任何官方回应。

对于瑞幸咖啡股价回升的原因，一时间众说纷纭。

一位不愿具名的投行分析师向北京商报记者给出了一些可能性分析，股价暴涨可能是瑞幸咖啡即将退市，空头需要平仓导致的。空头获利了结时需要在二级市场买入股票平仓，俗称“空头回补”，有时会引发股价上涨。

上述分析师还表示，瑞幸咖啡此次股价大涨与诉讼方和解的可能性很小，有可能是“技术性反弹”，是瑞幸内部人员买进一部分股票所致。

对于“空头回补”的观点，该分析人士也认为极有可能。

另据一位知情人士透露，瑞幸咖啡内部人员被告知已经出现潜在的收购方，此消息流出或许是致使本次股价上涨的原因。上海啡越投资管理有限公司董事长王振东认为，不排除出现收购方的可能性，但如果是内部人员提供消息，也可能是瑞幸咖啡高层给中层“打鸡血”的做法。

极力维持运营

瑞幸的品牌价值，需要稳定运营来撑起。

造假事件尽管引起业内动荡，可是瑞幸咖啡却仍然维持着基本的门店运营。这在很多业内人士看来是瑞幸咖啡目前最重要的任务，这将是瑞幸仍具有品牌价值的证明。

上周，瑞幸咖啡发布公告表示，公司已收到纳斯达克证券市场上市资格工作人员发出的书面通知，决定将瑞幸咖啡股票从纳斯达克市场摘牌。对此，瑞幸咖啡回应道，公司计划要求纳斯达克听证会小组举行听证会。在该听证会结果出来前，瑞幸咖啡股票将继续在纳斯达克市场交易。但复牌后的瑞幸咖啡股价却一直下跌，复牌后首日跌36%，第二日再跌28%，第三日再跌30.85%。

自造假事件曝光以来，瑞幸咖啡就一直未能离开舆论的焦点，并且一直在尝试自救，高层换血、门店“关停并转”、重启折扣等对外释放出瑞幸咖啡仍在正常运转的信息。

北京商报记者此前走访瑞幸咖啡部分门店时也了解到，瑞幸咖啡门店生意并未因造假事件受到负面影响，反而很多门店都出现订单量稳定增长的态势。瑞幸咖啡官方以及瑞幸咖啡董事长陆正耀也多次公开表示会尽力维持正常经营。

就在5月26日，北京商报记者就瑞幸咖啡为何下线三明治、沙拉等曾经一直在售的轻食产品时，瑞幸咖啡方面给出的回应仍然是产品的“正常调整”，对于瑞幸咖啡正在收缩产品线的说法并不认同，与此前曝出瑞幸咖啡关闭门店时的回应十分相似，瑞幸咖啡似乎正在极力维持着业务层面的正常运营，并尽可能地提升门店的单量。

王振东对此分析道，瑞幸咖啡关于维持业务方面的种种做法也有可能是为了寻求一个好的“接盘侠”。

投资价值何在

瑞幸咖啡还是有一些独家资源可能具有吸引力。在一位不愿具名的业内分析人士看来，瑞幸咖啡造假事件性质恶劣，很难有人愿意接手这种“被定了性的”公司，除非瑞幸咖啡具有“稀缺资源”。

据路透社日前报道，瑞幸造假事件可能会加剧中国咖啡消费市场的竞争。某种程度上说，瑞幸咖啡的品牌存在负面影响，但瑞幸咖啡的其他资产和经营创意可能会吸引包括百胜集团（肯德基母公司）、Tim Hortons（加拿大咖啡品牌，刚获得腾讯投资），甚至喜茶的兴趣。

瑞幸咖啡现有的门店、客流以及瑞幸咖啡带进咖啡市场的新模式和技术极有可能成为正在布局中国咖啡市场的企业看中的资源。

尽管目前深陷泥沼，但这个品牌的出现已经直接推动和改变了国内咖啡市场原有的格局，动摇了星巴克培育起来的存量市场，也从根本上动摇了此前在国内发展得不温不火的互联网咖啡。

此外，自创立以来一直强调轻资产运营是瑞幸咖啡相比于其他咖啡品牌的优势所在，并且目前国内咖啡市场中很难有品牌能够依靠较重的传统模式抢占市场份额，因此瑞幸咖啡对于正在抢滩国内咖啡市场的企业或许具备一定的投资价值。

有分析认为，也正基于此，星巴克虽然刚刚摆脱了瑞幸咖啡的竞争，但或许面临着来自更多品牌的竞争。受疫情影响，今年一季度星巴克中国营收下跌过半，星巴克也预测今年同店销售会下滑25%左右，到今年底才有望恢复到疫情前水平。而那时，很可能也是其他品牌完成对瑞幸咖啡部分资产收购之时，届时中国咖啡市场或将迎来更加激烈的竞争。（记者 郭诗卉 郭缤璐）