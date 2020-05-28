孙铁英委员：“铁”打的抗疫一线医务老兵

从2月7日到4月7日，全国政协委员，北京医院呼吸科教授、大内科主任孙铁英一直奋战在武汉抗击新冠肺炎疫情一线。

今年61岁的孙铁英是北京医院赴湖北医疗队专家组顾问，也是年龄最长的一位。雷厉风行，心直口快，从来都不知道累，就像“铁”打的一样，这是她在很多同事心中的印象。

而更“铁”的则是她近40年的从业经历，SARS、禽流感、鼠疫……这些让人刻骨铭心的抗击传染病现场，都有她的身影。

“作为一名医务老兵，国家有难了，我必须冲在一线，这是医生的天职，是义不容辞的责任。”女儿远在国外，尽管放心不下独自在家的先生，但她还是主动请缨。带着所有救治需要的最先进的设备（呼吸机、超声心动、B超等），集合13个科室，如呼吸科、心脏科、急诊科、消化科、护理人员等最优秀人才队伍，他们出发了。

“国家有难了，你得去。我虽然很需要你，但有更多人需要你救治。放心吧，我会照顾好自己。”上飞机前，她收到先生的信息。那一刻，一向坚强的孙铁英落泪了。

熟悉孙铁英的人都知道，“她很会看病”。去之前，她也是信心满满：“一个肺炎怎能不会治呢？怎么能治不好呢？”到了现场，“我发现真是低估了它。”孙铁英说，其艰难程度始料未及。

抵达武汉的第二天，孙铁英所在的北京医院援鄂医疗队就整建制接管了华中科技大学附属同济医院中法新城院区B座11层（东区）重症病房。病房一共50张病床，24小时内就收满了病人，全是危重症患者。

与时间赛跑，与病魔搏斗。在不断收治患者的同时，孙铁英和专家们制定了专家查房会诊制度，每天上午10时30分，专家们都会联合会诊，所有重症、危重症病例都会经专家讨论，制定个性化救治方案，总结经验。让孙铁英印象深刻的是3月3日，那天是她的生日。忙活一天正准备吃一碗面时，一名患者突然病危，呼吸心跳骤停。她迅速组织值班医生开展抢救，为其实施ECMO+CRRT（俗称“人工肺”联合“人工肾”）和呼吸机的治疗，患者病情逐渐稳定，血滤、肾功能、心脏功能恢复。那一夜惊心动魄的抢救直至黎明。

像这样的例子还有很多。由于新冠肺炎没有针对性治疗药物，他们能做的就是对各种并发症的治疗，每个人的情况都不一样，每个人的救治都是一场战争。尤其是护理人员，他们每天都要用胃管一点一点地喂病人吃饭，清理大小便。“他们比我的子女做得都好。”有患者说。

“经过这次抗疫，我深深体会到举国体制的优势。真是人民至上、生命至上，不遗余力，不惜一切代价抢救每一位病人。而且所有治疗都是免费的，这在其他任何国家都是做不到的，这种花费个人是承担不起的。”孙铁英说。

不留遗憾、不遗余力，奋战在重症救治战场，这是医疗队每一位队员的心愿。无疑，他们打了一场漂亮战。两个多月，他们收治了100位患者，大多是中老年人，4例死亡，全部发生在医疗队抵达武汉早期，其中两位年龄超过91岁。

“我没有做什么，这都是医生的职责。”采访中，孙铁英总说，如果没有护理人员、各种志愿者以及全国人民的支援，疫情不会这么快得到遏制。尤其是护理人员，尽管4班倒，凌晨3时下班，但脱下厚厚的防护服，再穿上自己的衣服，到酒店就得早上6时了。

战“疫”结束了，回到北京，作为全国政协委员，对如何应对重大急性传染病疫情，孙铁英总在思考。在小组会上，她提出3点建议：第一，建立国家层面的疫情医生可直接报告制度；第二，建立规范的重大急性传染病诊断方法，提高快速核酸检测能力；第三，抓紧研发传染病接诊、核酸检测和护理机器人，减少交叉感染。

“面对像新冠肺炎这种突发、烈性传染病，国家一定要有适当的储备，包括防控物资，尤其是技术，像疫苗、检测技术以及药物研发技术的储备等。”孙铁英强调。（本报记者 付丽丽）