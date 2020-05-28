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熊维政代表：建优质高产茶油基地 助老区脱贫攻坚

2020年05月28日07:41 来源：科技日报

　　赴京参加全国两会的头一天，“熊茶油”再次到革命老区河南信阳新县的茶园里转了一圈。

　　“熊茶油”是当地老百姓送给全国人大代表、信阳信锐油茶股份有限公司董事长熊维政的绰号。“今年两会，我要为信阳茶油发声。”他说。大别山漫山遍野的山茶树，仅新县就有20万亩天然有机油茶林。山茶油含有山茶甙、维生素E等活性成分，不饱和脂肪酸、油酸含量高达90%以上，是健康食用油。但遗憾的是，茶油的价值并没有得到人们的普遍认可，珍贵的油茶籽卖不到4块钱一斤。

　　熊维政介绍，全国油茶面积有6700万亩，低产低效林占比40%以上，发展改造的空间很大。但是由于油茶前期投入大、周期长，而林权融资办理难，给油茶种植大户、专业合作社和油茶企业带来很大的投资压力，影响造林积极性；另一方面，高产优质油茶品种选育、栽培管理、低产油茶林改造技术等环节有待规范提高，增加了人工成本。

　　熊维政在两会上提出了两项关于茶油的建议。重点是：加大科技支撑力度，组织科研人员围绕油茶产业的品种选育、标准栽培、机械化生产、新产品开发等方面开展攻关，提高油茶产业的科技含量，走创新发展的路子； 加大政策扶持力度。制定配套政策、应用财政补贴、项目支持、贷款融资等多种手段，鼓励、扶持、引导社会资本进入油茶产业流转荒山荒坡发展油茶，参与改造老旧低产油茶林，走“公司+农户”一体化发展路子。（本报记者 乔 地）

(责编：许晓华、李轶群)


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