陈晏代表：建议全面实行跨省异地就医门诊费直接结算

全国人大代表、贵阳市市长陈晏建议，全面实行跨省异地就医门诊费直接结算，让参保人员不用先自行垫付费用，再回到参保地手工报销，减轻群众负担。

目前，跨省异地就医平台解决了参保人员异地就医住院医疗费用的直接结算，但异地就医门诊费用不能直接结算。陈晏在调研中发现，参保人员在异地就医因医保卡系统问题出现异常，导致无法及时结算的情况也比较多。他举例说，贵阳市2019年有24%的异地住院医疗费用未能顺利通过刷医保卡结算，最终选择了自行垫付医疗费后，回到贵阳手工报销。

陈晏建议，加快推行跨省异地门诊直接结算系统，进一步完善跨省异地就医门诊结算政策，针对普通门诊和特殊病种门诊建立有效的异地就医监管机制；由国家层面尽快统一谈判药品跨省异地结算管理结算政策，保障跨省异地谈判药品的及时结算，做到让“数据多跑路、群众少跑腿”；在全国推行“电子医保凭证”工作力度，让身份证成为认证手段，解决参保人员异地就医时因医保卡或系统故障刷不了卡的问题。（中青报·中青网记者 白皓）