北京：大学生返校行程全程可追溯

全员核酸检测、进校门对行李消毒、进出教室扫码打卡……昨天，北京化工大学南门外，约50位“大学生”拖着行李箱模拟返校全流程。“目前已建立了全校学生的‘大数据库’，学生返校后校内行踪可实现全记录。”该校校长办公室主任许海军表示。

市教委新闻发言人李奕在演练现场表示，6月6日前，在京的93所高校和高职都将陆续进行类似演练，市级多部门联合的督查将重点跟进，学校达标后才可以启动返校复课的流程。“高校的防疫工作复杂程度甚至高于社区和中小学。学生不仅要在校内吃住，还有做实验、上课等多个环节。我们将综合考虑不同年级学生的特点、不同学校的防疫条件以及学生的实际因素，遵循错时、次第、循序的原则，请同学们耐心等待通知。”李奕说。

许海军表示，该校已经详细了解了每一位学生所处位置和健康状况，计划6月6日最早一批约179位学生将正式返校。“本科和研究生毕业年级将分7批有序返校，每批次返校人数仅有千余人。其他年级学生则将在秋季开学前两周返校。”

演练过程中，“学生”每进出一处场所都需要手机“扫码”。许海军介绍，教室、食堂、图书馆等场所都已经设置了“进门出门扫一扫，位置路线报一报”的提示标语和二维码。这就是学校信息化办公室依托校内基础大数据平台开发的师生校园行动轨迹实时追踪系统，目的就是清晰了解师生的实时行踪轨迹，一旦有突发情况，可以第一时间实施有效管控和处置。北京化工大学信息化建设办公室主任李征介绍：“我们不但可以实时追踪师生个体的行踪轨迹，还可以精准确定特定人员在某时间段、某地点周边人员情况，这对第一时间及时处置各种突发情况非常有效。”

从入校门到进宿舍，从教室到食堂，从实验室到图书馆……北化工校园将实施封闭式闭环管理。北青报记者注意到，演练过程中，各种贴心的提示已经摆放到位。比如每一间教室的座位都张贴了隔位就座的标识，食堂里一人一桌同向而坐，每一间实验室也将严格实施错时错峰实验。

许海军介绍：“根据要求，学校摸排出承担国家重大项目和北京急需项目共130余项，从5月20日起，这些项目涉及的实验人员陆续返校，但我们严控每个项目的返校人数，每个项目不超过4人。同时，6月6日未完成毕业实验的毕业生在做实验时，也要求每间实验室不超过4人。此外，进入实验室的人员严格遵守防疫要求，包括早中晚测体温，全程戴口罩等。”（记者 武文娟）