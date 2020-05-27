张伟：学科建设、医联体建设、信息化建设和便民措施 共同提升患者满意度

人民网北京5月27日电 26日，全国人大代表、南昌大学第一附属医院院长张伟做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫情防控常态化下的改善医疗服务”主题论坛上，张伟分享了该院在提升患者满意度上的四个经验：学科建设、医联体建设、信息化建设及一系列便民措施。

“改善患者就医体验首先就是要抓学科建设，学科建设强了，老百姓的就医获得感才会提高。”张伟表示，通过多学科诊疗的模式，为患者提供个体化的精准服务模式，实现一次挂号就能得到多学科专家的综合评估。

谈到医联体建设时，张伟介绍说，南昌大学第一附属医院将医联体和远程医疗相结合，积极促进优质医疗资源的下沉。该院与江西全省11个市都有远程医疗的合作，并为其中的紧密型医联体提供了所有远程设备。张伟谈到，此次疫情中，远程医疗也起到了关键作用，“包括新冠肺炎的诊疗方案、院感知识等，都是通过远程医疗进行培训的。”

针对信息化建设，张伟表示，采用电子二维码取代实体就诊卡后，包括缴费、候诊、查询检查结果等都能靠一码完成，确确实实提高了就医效率。“在‘互联网+医疗服务’的融合方面，我们倡导院前预约挂号、诊疗过程中进行流程再造、院系后提供一体化医疗服务，让患者在整个就诊当中少跑路，让信息多跑路。”张伟说道。

此外，南昌大学第一附属医院还采取了一系列的便民措施。以日间手术管理中心为例，从患者挂号到检查、麻醉评估、手术评估等，都能在一站式日间手术的管理平台服务站完成，既提高了患者满意度，也降低了住院费用。