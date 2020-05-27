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寻找"带货官""推荐官",人民优选直播大赛启动

2020年05月27日18:10 来源：人民网-人民健康网

习近平总书记强调，电商作为新兴业态，既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，是大有可为的。

近期，人民日报社旗下综合消费服务平台“人民优选”以柞水木耳、大同黄花菜、湖北地区相关产品为抓手，陆续推出了多种形式的传播推广和销售拓展，有效提升了产品销量和农民收入。为进一步深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，有效助力消费扶贫、乡村振兴、消费升级工作，“人民优选”平台在中央单位和地方党委政府支持下，联合人民网新电商研究院、人民网地方频道、人民网社交媒体集群以及抖音、快手、京东等各大流量平台、中国广告协会等相关机构，共同开展“人民优选”直播大赛活动。活动内容设置如下：

一、活动时间：2020年6月初至11月底

二、参赛对象：致力于为消费扶贫、消费升级贡献力量，传播正能量的广大群体，包含但不限于明星网红、大学生、外出务工人员、农村乡镇青年、商场导购等。

三、直播产品推荐。产品包括：

1、 扶贫产品（产品要求：属于消费扶贫目录清单；国家级贫困县产品等。）

2、 各地方特色产品（不限于农产品）

3、 知名品牌产品（不限于农产品）

本次活动同时欢迎各地党委政府、企业机构、协会组织、媒体单位推荐参赛产品！

四、报名入口：

人民优选直播大赛主播报名通道

人民优选直播大赛产品推荐通道

五、比赛规则：

1、报名通过审核的选手，由主办方安排赛前培训。

2、培训合格的选手签署比赛承诺书，由主办方安排开展直播比赛。

3、直播比赛的产品分为自选产品和指定产品，所有比赛直播产品均需通过人民优选审核后方可成为参赛产品。参赛产品销售收入由产品方、人民优选、参赛选手共同分配，具体事项另行签署协议约定。

4、主办方将组织相关人员对参赛选手的观看量、获赞数、销售额、网友点评、专家评审等多个维度为选手进行综合评选，依据总分数选出相关奖项。

六、奖项设置：

1、大赛奖项：凡报名参赛并通过审核的参赛选手，均可获得“人民优选推荐官/带货官”称号。并最终产生人民优选金牌推荐官、人民优选金牌带货官各10名，人民优选扶贫助农优秀单位10家。

2、凡表现优秀者将有机会签约人民优选，或者推荐给地方县市、中央单位，担任其“直播代言人”。

七、大赛合作

本次大赛，旨在有效助力消费扶贫、乡村振兴、消费升级，欢迎各级政府部门、机构单位及各类企业推荐直播产品和组织人员参赛，并与优秀选手开展赛后合作事宜。

人民优选直播大赛，期待有才有趣的你！

主办方联系电话：010- 65367928，17301325717

此次活动最终解释权归人民网·人民优选所有。

(责编：许晓华、李轶群)


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