后疫情时代，如何守护健康

人体微生态是指在我们人类身体上的微生物与其共存环境构成的生态系统，其中以肠道中的微生物数量最多、种群最丰富，大约80%的人体正常微生物都集中在这里，它们的数量超过100万亿个（这个数字大约是人体细胞总数的十倍），总重量超过一公斤，种类有四五百种，绝大部分是不需要氧气的厌氧细菌。还有一部分在人体的皮肤、鼻腔、咽喉、女性的生殖道内寄生。

人体与这些微生物是和平共处的，人类的健康依赖这些微生物生存，保持健康，与我们一起抵御外来细菌、病毒和内在细胞癌变的攻击，带来好处最多的莫过于我们的肠道，它可以更好地维持人体微生态的平衡。

作为人类，唯一使我们不中新冠病毒“花招”的就是我们强大而敏锐的免疫力。所以，保持微生态平衡从肠道健康做起。肠道是我们机体免疫系统最前沿的基地，肠道肩负着机体大部分免疫功能，我们生命的健康很大程度上是肠道赋予的，肠道细菌掌握了各种维持人类健康的功能，是我们命运的共同体。

2020年05月28日（周四）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院院士 李兰娟教授进行视频直播，介绍如何通过利活肠道、增强免疫来给复工复学人群在后疫情时期防范于未然，千万不要错过。

专家简介：

李兰娟，浙江大学教授、中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员，传染病诊治国家重点实验室主任，国家感染性疾病临床医学研究中心主任。中国著名的传染病学家，创建独特有效的李氏人工肝系统，显著降低肝衰竭病死率；微生态调节保护人体健康，引领国际微生态发展。在抗击新冠疫情中，积极建言献策更主动请缨，深入临床一线救治重症患者，为我国成功应对各种传染病、保障社会稳定和经济发展做出了重要贡献。

擅长：自1986年开始人工肝治疗肝衰竭研究，是我国人工肝事业的开拓者，创建独特有效的李氏人工肝系统，及创立微生态干预防治重症肝病新策略，为感染防治提供崭新思路；近年来承担SARS、手足口病、地震灾后防疫、甲型H1N1等传染病诊治研究任务，尤其在防控人感染H7N9禽流感救治研究中取得众多原创性成果，获国内外高度评价，为我国传染病诊治做出了重大贡献。

免疫系统是人体防守门户，是跟各类病毒菌打仗的，这些病毒菌不仅来自体外，人体自身每天也产生大量病菌。一但免疫力下降，人体防守门户大开，各类疾病就会蜂拥而至。如果炎症急性发作病毒菌得不到及时清除，则会转换成慢性炎症。这就是为何即使卫生习惯非常好，身体也会有各种炎症的原因。所以免疫力高了才可以抵御疾病！

不过免疫力这个东西太过于虚无缥缈了，让人根本不能确定怎么样的时候，才算是免疫力比较强。往往都是已经生病了，才感觉到——哦！原来我的免疫力这么差！更加让人不了解的是，不知道应该怎么提高免疫力！

肠内正常菌群在维持人体功能和肠道内环境的稳定方面具有重要作用。菌群屏障作用又叫定殖力，是机体免受外来细菌感染的一个可靠保证。侵入人体内的外籍菌很易引起宿主免疫细胞活化，产生特异抗体。肠道正常菌群还可以通过微生物菌膜屏障参与肠黏膜屏障的构成。

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