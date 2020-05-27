王毅：巩固改善医疗服务成果，推进契合疫情常态化防控医疗服务需要的诊疗模式

人民网北京5月27日电 26日，国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫情防控常态化下的改善医疗服务”主题论坛上，王毅表示，国家卫健委和国家中医药管理局联合推动的两轮改善医疗服务行动计划，对于整个医疗服务的改革起到了很好的推动作用。

王毅介绍说，改善医疗服务的成效主要体现在三个方面。首先，通过医院信息化建设，推动医疗服务流程进一步优化。目前，基本上所有三级医院都实施了预约诊疗服务，且能够在30分钟之内精准分时预约。此外，预约诊疗不只局限在看门诊，一些相关的检查也可以通过一体化的预约服务来完成，切实做到了让患者往返医院的次数减少、在医院内的重复排队减少、门诊全程候诊时间减少、平均住院日减少。

“第二，通过推广新型医疗服务模式，推动医疗服务质量进一步提升。”王毅谈到，一是推动医院建立多学科诊疗模式，即患者挂一次号即可同时得到多个专科专家的共同诊治。二是创新推动日间服务模式，现在开展日间手术的二、三级医院已经超过了一千家，病种超过二百个，年日间手术台次超过150万台，有效提高了手术效率，缩短了手术前等候时间。三是加强危急重症救治。通过建设五大中心及建立区域协同的急诊急救服务网络，提升医疗服务质量。

“第三，通过提高医疗服务连续性，推动患者就医获得感进一步增强。”王毅指出，加快推进各地区域信息化平台建设，检验检查共享功能等，通过这些医疗服务模式的持续推动，有效提升了广大患者的就医满意度。“像远程医疗的平台化服务模式，让许多大型三甲医院的技术辐射到了基层医疗机构，发挥了非常好的作用。”王毅说道。

据介绍，在去年全国三级公立医院门诊和住院患者满意度测评中，门诊的满意度为84分，住院满意度则达到了90分。“持续保持在了较高的水平，说明我们改善服务取得了较好的成效。”王毅表示，今年会在延续新三年改善医疗服务工作计划的基础上，重点推进5项制度的巩固和10项创新医疗服务模式的探索和推动，并积极推进契合疫情常态化防控医疗服务需要的诊疗模式。