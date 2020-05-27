内蒙古投入近20亿元扶持生猪产业发展

眼下正是农忙时节，在做好新冠肺炎疫情、动物疫病“双防控”的同时，内蒙古巴彦淖尔市临河区旭光村养殖大户张权精心饲喂生猪，准备迎接新的出栏旺季。

防疫消毒、投放饲料、清理圈舍……张权通过采取严格防疫、科学饲喂等措施提高养殖效益。张权说：“我现在共养殖生猪1400头，主要做好疫病防控、圈舍管理等工作，预计每头猪纯收入可达1000元以上。”

据张权介绍，他的养猪场占地面积为12亩，将毛重50公斤左右的生猪收购回来后进行集中育肥。近期当地农牧部门已给他申报规模化养猪场升级改造项目，帮助他提高养殖规模。张权说：“养殖场改造升级后，生猪年出栏量可以由2000头提高到5000头，经济效益还可以增加。”

据了解，内蒙古自治区是全国生猪产、销平衡区，今年以来已投入近20亿元扶持生猪产业发展，在保障自给的同时已向区外调出生猪116万头。

内蒙古自治区农牧厅副厅长刘永志告诉记者，内蒙古落实生猪调出大县、生猪规模化养殖场、粪污资源化利用整县推进项目资金7.18亿元，投入生猪养殖贷款、贴息资金12.75亿元，农业信贷担保公司累计为180户生猪产业新型经营主体提供担保5468万元，承保能繁母猪、育肥猪325.9万头，加快产业提质升级。

内蒙古先后引进正大、新希望等龙头企业16家，对自治区级以上生猪养殖加工企业开展“一对一”服务，生猪屠宰企业复工率达100%。内蒙古新增年出栏万头猪场87个、新增年出栏500头以上规模猪场185个，预计达产后可新增年出栏生猪399万头。

刘永志说，内蒙古统筹做好非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病防控工作，消除疫情输入隐患。畅通生猪及其产品流通渠道，开展跨省区跨盟市“点对点”调运，落实整车合法运输仔猪及冷冻猪肉的车辆免收车辆通行费政策，缓解生猪销售流通压力。

截至目前，内蒙古生猪存栏467.1万头，已恢复到2017年的92.5%；能繁母猪存栏58.6万头，已恢复到2017年的98%。

临河区乌兰图克镇新乐村养殖户王东说：“在国家政策扶持下，我们在养殖场生物防控、自动化饲喂等方面改造升级，逐步提升生猪养殖水平和效益。”（记者李云平）