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饺子馆里看“六保”

2020年05月27日08:47 来源：新华网

一滴水可以折射太阳的光辉，一个小小的饺子馆可以感受“六保”政策的落地。

天津市武清区南蔡村镇有家营业整20年的万顺饺子庄，这段时间逐步摆脱疫情影响，生意又红火起来。

上个周末，天未擦黑，老板韩德强就送走一桌又迎来一桌。“2月关门3月亏，4月开门有活干，5月赚了七八万”。韩德强笑呵呵地说出一段收入变化曲线。

疫情期间，当地政府帮了不少忙。饺子馆的水电费有优惠，部分税收缓缴，省下几万块钱。

更重要的是，企业复工复产后饭馆的人气旺了。正在吃饭的顾客陈明说：“2月份工厂停工，90%的人担心工资发不下来。很快，厂子明确说，停工期间按最低工资标准，照发。要不然，哪有钱出来吃饭。”

当地餐馆的人气成为检验企业复工复产的一个“风向标”。

陈明是天津金轮自行车集团有限公司的一名员工。这家企业创立于1987年，曾开创我国自行车史上多项第一。目前企业有5000多名员工，其中80%是本地人。

“厂子效益好，饭馆就有人气，厂子效益差，饭馆就冷清些。”饺子馆离厂子步行仅需10分钟，韩德强对此感触最深，“这条街的餐馆都满了，企业就差不多达产了”。

受国内外疫情影响，天津金轮自行车集团有限公司一季度订单取消，亏损严重，但企业却没有裁员一人。

这家风雨30多年的民营企业，如何闯过这一劫？“离不开政策的支持。”天津金轮自行车集团有限公司总经理杨玉峰直言。

融资不是难吗？武清区副区长邢德海带队现场办公，银行快速办理延贷、倒贷和续贷5700万元，又提供购置设备项目贷款600万元。

成本不是高吗？职工保险、电费水费、稳岗等补贴政策相继出台，一季度天津金轮自行车集团有限公司单水电费就补了100多万元。

压力不是大吗？返还上年度企业和职工缴纳失业保险费的50%，对企业支付工资部分的银行贷款进行贴息。

经过三个月的努力，企业在4月份实现逆势增长。杨玉峰说：“销量与往年同期比增长35%。”

“六保”是今年“六稳”工作的着力点。“企业背后是就业，就业背后是家庭，家庭背后是民生，是整个社会消费。”武清区委常委、宣传部部长薛梅说，疫情期间，当地政府为企业提供真金白银的帮扶，助企业渡过难关。

“政策越好，咱们国家的经济就越好，老百姓的生意才越好。”韩德强意味深长地说。（记者王晖、王井怀）

(责编：许心怡、崔元苑)


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