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一部人民至上的民法典

李建兴

2020年05月27日08:29 来源：人民网－人民日报海外版

连日来，代表委员们密集审议讨论民法典草案。网络上，“民法典”一词冲上热搜。生活中，“民法典”成了热聊话题。对中国来说，编纂民法典具有重大而深远意义，说它具有里程碑意义一点不为过。

笔者注意到，代表委员们一致认为，民法典草案彰显了人民至上。

首先，民法典草案全面体现了以人民为中心的立法原则。法典草案全部内容围绕着人的权利书写，每一款条文都体现了以人为本理念。民法典被称为社会生活的百科全书，与衣食住行、生老病死、生产经营等等方面息息相关。它是民事权利的宣言书、保障书，是人民权利的法律宝典。

人民至上，还体现在编纂过程汇集民智。编纂过程，先后10次通过中国人大网公开征求意见，累计收到42.5万人提出的102万条意见和建议。代表委员们认为，民法典以人民为中心，以保护民事权利为出发点和落脚点，回应了人民的法治需求，能够更好地满足人民日益增长的美好生活需要，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。

其次，民法典草案体现鲜明的中国特色，反映新时代特点。民法典并不是新生儿。编纂一部真正属于中国人民的民法典，是新中国几代人的夙愿。党和国家曾于1954年、1962年、1979年和2001年4次启动民法制定工作。这么一算，新中国探索民法典编制已有66年历史。2014年10月党的十八届四中全会提出编纂民法典这一重大立法任务后，探索步伐按下快进键。今年两会上，民法典草案进入审议讨论环节。编纂民法典过程，正是党和国家为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴过程。

与其他国家民法相比，用社会主义核心价值观统摄民法典草案彰显了鲜明中国特色。在这个伟大新时代，全国各族人民在价值观上的最大公约数是社会主义核心价值观。草案第一条明确写道，将“弘扬社会主义核心价值观”作为一项重要立法目的。这一价值观，融入草案1260条内容中，成为贯穿民法典精魂。法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰，利于把“社会生活的总规矩”贯彻好、落实好。

再次，与时俱进、反映人民意愿成为民法典草案一大遵循。时代已经进入新时代，社会已经步入信息社会，脱贫攻坚战将如期打赢，全面小康目标即将实现。要实现法治为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民目的，立法就必须与时俱进，提高民事法律制度针对性、适应性。

纵观民法典草案条文，不难发现：不管是大到对公民人身权、财产权、人格权的保护，还是小到高空抛物、“套路贷”“校园贷”“高利贷”、霸座、手机APP收集信息、孩子给游戏大额充值、小区电梯广告收益等等问题，草案均有直接回应。尤其值得一提的是，对新冠肺炎疫情防控中出现的被监护人、物业应急处置责任等问题，草案进行针对性修改，体现了民有所呼、法有所应。为了保护人民权利，民法典可谓操碎了心。包罗万象的民法典，将守护每个人一生一世，深刻影响14亿人生活。生活中有了难题，找谁说理？民法典便是解决问题秘笈。

最后，民法典草案审议通过后，必将成为一部支撑性法典。多年来，我国一直以法治方式推进国家治理体系和治理能力现代化。民法典草案用法典化方式巩固、确认和发展了民事法治建设成果，健全和完善了中国特色社会主义法律体系。可以预计，民法典的实施将助推国家治理体系和治理能力迈上新台阶。

眼下，代表委员们正以高度政治责任感和历史使命感，审议好、讨论好、完善好民法典草案。这部民法典将为人类法治文明发展进步贡献中国智慧和中国方案。

（作者为本报评论员）

(责编：李轶群、许晓华)


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