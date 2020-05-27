5月23日上午，习近平总书记在看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会时指出，对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。

在接受本报记者采访时，代表委员们纷纷表示，当前，中国粮食连年丰收、库存充裕、供应充足、市场稳定，粮食安全形势持续向好。展望未来，中国有条件、有能力、有信心依靠自身力量筑牢国家粮食安全防线。

守护好老百姓的一日三餐

粮食事关国计民生，粮食安全是国家安全的重要基础。全国人大代表、浙江省台州市路桥区路南街道方林村党委书记方中华认为：“确保粮食安全始终是治国理政的头等大事，充足的食物供给是社会秩序稳定的保障和支撑。”

方中华向记者介绍，疫情发生以来，方林村所在的台州市迅速建立市、县、乡镇三级协作联动机制，统筹做好粮油、肉类、禽蛋、蔬菜、水果等食用农产品市场供应，引导粮食批发市场、加工企业、经营大户提前营业，切实保障居民“米袋子”“菜篮子”产品需求。如玉环市组织3家大型超市增加库存50%以上，黄岩区紧急调配20吨大米运往粮油供应紧缺乡镇。

政府工作报告提出，压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。全国人大代表、黔东南苗族侗族自治州州长罗强和记者分享了黔东南州守好“米袋子”“菜篮子”的做法：按照保供90天的目标来抓工作。防疫期间，州级安排8000万元专项资金扶持粮油生产、肉禽屠宰等重点企业稳定生产，滚动储备了粮食5.7万吨、食用油4200吨，确保粮油市场供应充足。同时，进一步抓好市场监测，依法打击扰乱市场秩序行为，加大价格临时补贴力度，有效平抑市场物价。

“针对生猪供应不足的实际，重点推进生猪养殖加工一体化项目，预计全州全年产能达到230万头，粮食、蔬菜、生猪生产能力完全能够保障需求。”罗强信心满满。

在全国政协委员、天津大学管理与经济学部博士生导师张水波看来，各地政府应当充分掌握本地市场供给信息，提前预判未来市场形势，制定相应解决方案，更好守护老百姓的一日三餐。

稳定粮食播种面积和产量

粮食生产任何时候都不能放松。全国人大代表、山东省农业农村厅厅长李希信带来了山东省粮食生产的最新进展：目前全省已播春季粮食作物面积超510万亩，接近尾声。

“今年是全面建成小康社会目标实现之年，夺取夏粮丰收对稳定农业基本盘、发挥‘三农’压舱石作用至关重要。”李希信说，政府工作报告提出要稳定粮食播种面积和产量，为做好这项工作，山东强化粮食稳定度考核，确保粮食播种面积和产量不低于上年水平。山东今年预计粮食播种面积12550万亩，比上年增加81万亩。

全国政协委员、中国工程院院士、河南农业大学校长张改平分析，目前，国内夏粮生产已进入成熟收获期，从各地反映的情况看，主要夏粮产区长势喜人，正在有序推进收获工作，确保颗粒归仓。同时，夏种工作也已陆续展开，种子、农资等保障充足，为全年粮食丰收创造了良好条件。

张改平认为，对保障粮食安全丝毫不能松懈、丝毫不能含糊，要确保粮食等主要农产品安全有效供给。他建议进一步加强耕地保护政策的供给，完善土地执法监管体制机制，牢牢守住耕地保护红线，强化耕地资源“量质并重”和耕地保护“质量红线”的理念，逐步实现耕地质量管理常态化、法制化和规范化。

政府工作报告提出，提高稻谷最低收购价，增加产粮大县奖励。全国政协委员、九三学社湖南省委副主委、湖南省供销合作总社一级巡视员李云才认为这很有必要。在他看来，国内双季稻产量的潜力很大，应扩种双季稻，增加口粮的生产供给。同时扩种大豆、玉米等油料作物、饲料作物，提高复种指数，满足国内需求，应对国际市场不确定因素。

增强“端牢饭碗”的科技支撑

藏粮于地，也要藏粮于技。全国人大代表、江苏省盐城市农科院副院长秦光蔚介绍，开春以来，该市各级农业农村系统积极应用各类“互联网+”平台，扎实开展网络备耕工作，提供到村到户的“三农”信息服务。通过微信群、QQ群等线上平台，为农民提供公益咨询服务、电商服务、便民服务2300多人次，及时推送政策、市场、农情信息和技术指导意见7600多条，开展远程技术指导843场次。

“此外，我们持续优化农作物种植结构，调减大麦、籽粒玉米等低效粮食面积，品种区域布局更加合理。优质专用麦规模产业化基地比例达一半左右，专用优质品种比例持续提高。”秦光蔚说。

李希信注意到，政府工作报告强调“大力防治重大病虫害”。他表示：“山东省持续加强防灾减灾。针对极端天气，我们每次都印发做好应对工作的紧急通知，加强灾后技术指导，督促农业保险机构及时理赔，努力降低灾害损失。针对今年小麦病虫害偏重发生趋势，加密小麦病虫害测报频次，严密监测小麦条锈病、赤霉病等重大病害，开展群防群治、统防统治综合防控。截至5月13日，条锈病防治面积已达到5371万亩。”

全国政协委员石柯认为，随着国内农业生产水平不断提高和农业合作社不断发展，传统农业机械化的范畴已经不适用于现代农业对生产设施和作业模式的需求。他建议国家出台相关政策，加大先进、智能农机研发和推广力度，推动高水平农业机械化。