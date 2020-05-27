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代表委员热议

完善老有所养制度保障

本报记者  王明峰  黄  超  左  潇  寇江泽

2020年05月27日08:27 来源：人民网－人民日报

“发展养老、托幼服务”“上调退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金最低标准”……连日来，养老成为代表委员热议的话题。

我国已进入老龄化社会，60岁以上老年人已达2.5亿人。代表委员表示，要完善养老服务体系和健康服务体系，多渠道扩大养老产品和服务供给。

“当前我国养老服务仍存在不足，比如，养老服务市场活力不够，对社会资本的吸引力还不够强，专业人才依然短缺。”四川省民政厅厅长益西达瓦委员说。

“我们下力气摸清老年人需求和服务体系现状，今年出台办法，厘清政府、市场、社会和家庭的职责，推进养老服务业发展。”益西达瓦委员介绍。

益西达瓦委员建议，加大养老服务体系投入，向老龄化程度深、贫困人口多的地区倾斜，建立养老人才职业体系，研究制定养老护理员特殊岗位津贴，完善养老服务志愿者培养机制。

“这些年村里老年人越来越多，我们努力让他们安度晚年。”北京市怀柔区渤海镇北沟村党支部书记王全代表说，在政策支持下，北沟村建起了“老年活动栈”，为村里30多名70岁以上老人免费提供一日两餐。

怎样更好地应对农村人口老龄化挑战？王全代表建议，加快建立以居家为基础、机构为补充的多层次农村养老服务体系，完善农村互助养老，建设农村邻里互助养老服务点。

山东齐鲁制药集团总裁李燕代表建议，要充分发挥社区的纽带作用，让老年人老有所养、老有所依。制定各项支持政策，如服务设施用地、用房优惠政策，减征或免征相关税费等；拓宽养老资金筹措渠道，引入专业社会服务企业参与运营，通过设施保障、财政补贴、购买服务等方式，引导更多社会力量参与居家养老服务。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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