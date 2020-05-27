数据来源：政府工作报告、国家统计局

习近平总书记在参加湖北代表团审议时强调：“这次应对疫情，我国公共卫生体系、医疗服务体系发挥了重要作用，但也暴露出来一些短板和不足。我们要正视存在的问题，加大改革力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。”

代表委员表示，没有全民健康，就没有全面小康。公共卫生体系是保障全民健康的重要一环，是建设健康中国不可或缺的重要内容。要进一步加强公共卫生体系建设，坚决守护人民健康，让全民健康托起全面小康。

提升基层医疗服务能力，织密织牢防护网

政府工作报告提出，加强公共卫生体系建设。报告还明确了防、控、治一体的路径。“基层是疫情防控的第一线，织牢织密基层公共卫生防护网，有利于实现早发现、早报告、早隔离、早治疗。”湖北省荆门市市长孙兵代表说，要按照属地管理、分级负责的应急响应要求，建立基层公共卫生应急防控制度，并在地市级范围内实现规范化的传染病救治医院全覆盖。

近年来，广大农村基层医疗机构条件不断改善。湖北省咸丰县清坪镇申李坝村卫生室村医杨芳代表见证了这一变化。“以前我们看病用老三件——体温表、血压表和听诊器，现在的村卫生室干净敞亮、设备齐全，增加了高科技设备，实现了远程诊断。”杨芳代表说，农村医疗卫生硬件不断升级，短板正加快补齐。

“农村医疗光有硬件不够，软件也得跟上。”杨芳代表说，现在村医培训“充电”机会越来越多了，提高了疫情防控能力。除了提升村医的水平，也要出台更多政策，为农村地区引进医疗卫生人才。

上海市公共卫生临床中心主任朱同玉委员认为，在公共卫生体系中，人才储备是核心，要培育一支召之能战、战之必胜的公共卫生人才队伍，“可以探索设立公共卫生预备役制度，让更多公共卫生人员到综合性医院工作锻炼，让他们具备一定的疾控知识，提高临床综合救治能力，关键时刻能成为公共卫生应急救治的重要力量。”

如何完善公共卫生人才体系？朱同玉委员建议，一方面，要改进绩效薪酬制度，按照技术、劳动、危险程度等考核绩效，改善医护人员特别是疾控人员的待遇，调动他们的积极性；另一方面，要强化科研平台建设，使公共卫生机构有能力加强生物信息、免疫学、病毒研究等科研，促进成果转化，提升公共卫生体系综合能力。

增强医疗卫生科研能力，筑牢公共卫生体系根基

“加强公共卫生体系建设，提升医疗卫生科研能力是重要抓手。要在疫苗研发、原研药研发、医疗器械研发等关键项目形成重大突破，以高水平的研发创新能力，筑牢公共卫生体系的根基。”江西省卫生健康委员会主任王水平代表说。

王水平代表认为，应进一步加大卫生健康科研投入，加强生命科学基础研究，突破医疗健康关键核心技术，支持中医药防治重大疾病和新发突发传染病等研究，加强公共卫生领域科技储备。他建议，国家可设立公共卫生科研项目激励引导基金，对取得重要突破的科研项目给予奖励。

西湖大学校长施一公委员一直关注医疗卫生领域的基础研究和科研进展，不久前该校成立了应急医学研究中心。“西湖大学科研团队将努力推进与新冠肺炎疫情相关的科研攻关项目，也将致力于提升公共卫生科研能力。”施一公委员说。

“应进一步完善我国公共卫生应急物资储备保障机制。”北京金台律师事务所主任皮剑龙委员说，目前在有的地方救灾储备物资管理制度中，还未包括公共卫生应急储备物资相关规定。建议构建结构合理、管理科学、运行高效的公共卫生应急物资储备法律体系，“明确应急物资储备工作管理机制、工作职责、物资品种、经费保障、检查监督、区域协作等相关内容，更有利于常态化规范管理。”

广泛开展爱国卫生运动，提升全民健康素养

“身边越来越多的人形成了勤洗手、使用公筷公勺、垃圾分类等卫生习惯。”致公党中央医药卫生委员会副主任司富春代表说，如今老百姓的健康意识普遍增强，生活方式也更加文明健康。

司富春代表认为，提高群众健康素养，是提升全民健康水平、有效防控疫情的重要基础，也是最根本、最经济、最有效的措施之一。做好常态化疫情防控，需要广大人民群众增强自我防范意识和防护能力，只有有效发动群众、依靠群众，使群众自觉行动起来，才能更好地打赢疫情防控的人民战争。“长远来看，这些健康新风尚还能大大减少公共卫生隐患。”司富春代表说。

政府工作报告提出，深入开展爱国卫生运动。司富春代表认为，爱国卫生运动是我国防控传染病的传统法宝。要创新方式，大力开展健康知识普及，倡导文明健康、绿色环保生活方式。比如，将健康教育纳入国民教育体系，对儿童、青少年设置课堂教学与实践相结合的健康课程。

农工党宁夏区委会主委戴秀英委员说，要推动全民健身与全民健康深度融合。“提升健康素养，每个人都是参与者、实践者和受益者。”戴秀英委员建议，引导群众广泛开展爱国卫生运动，进一步提升爱国卫生运动的科学性、专业性。要加强健康科普资源库和专家库建设，鼓励医务人员投身健康科普工作，通过举办健康科普大赛等丰富多样的活动，加大健康知识传播力度。

6月1日，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》将实施。司富春代表说：“这部法律设立‘健康促进’章节，以法律形式明确大家的健康权益和责任，倡导健康生活方式，有利于巩固提高广大人民群众的健康水平，提升建设健康中国的质量。”

（本报记者郑少忠、邱超奕、齐志明、邝西曦、任飞帆、刘诗瑶、范昊天、韩晓萌）

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 11 版）