人民时评：让绿色释放更多红利

生态文明建设的重大理论和实践创新，带来了发展理念和发展方式的深刻转变，推动了生态环境保护历史性、转折性、全局性变化

“小康全面不全面，生态环境质量很关键。”在全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，完善生态环境治理体系、持续改善生态环境质量等话题，备受关注。

党的十八大以来，着眼尽力补上生态文明建设这块短板、实现全面小康五位一体全面进步，以习近平同志为核心的党中央作出全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的重要部署。一系列重大理论和实践创新，直接推动生态环境保护实现了历史性、转折性、全局性变化。生态文明建设如同一面广角镜，折射出追求绿色生产方式和生活方式的发展理念，照见协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽的大局观、整体观，见证对子孙后代负责、实现中华民族永续发展的历史担当。

当前，污染防治攻坚战已经取得关键进展，“十三五”规划涉及环保的9项约束性指标，有7项已提前超额完成。今年政府工作报告提出“提高生态环境治理成效”，显示出巩固成果、夯基固本的施政方略。按照党和国家部署，加快推动生态环境治理体系和治理能力现代化，瞄准突出生态环境问题加快治理、加紧攻坚，不仅可以不断改善生态环境质量，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，也将为实现美丽中国的宏伟愿景打下坚实基础。

“良好的生态环境是人类生存与健康的基础。”过去5年，中西部22个省区市林业产业总产值达到4.26万亿元，生态扶贫带动300万贫困人口脱贫；贫困地区林草植被持续增加，森林覆盖率平均增长超过4个百分点。实现全面小康、全民健康，建设健康、宜居、美丽家园是一个重要体现。要通过继承和发扬爱国卫生运动优良传统、持续开展城乡环境卫生整洁行动、加大农村人居环境治理力度等举措，切实解决影响人民群众健康的突出环境问题。

“人不负青山，青山定不负人。”全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，我们就一定能形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 09 版）