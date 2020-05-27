代表委员讲述抗疫故事

阎志代表——

竭尽所能 全力战疫

本报记者 赵 兵

全球采购紧急医疗物资，设立7家卓尔应急医院，提供3所方舱医院，建设2家康复驿站，捐赠款物达1.36亿元……这是全国人大代表、卓尔控股有限公司董事长阎志的抗疫“清单”。

武汉暂时关闭离汉通道之后，身在外地的阎志意识到疫情的严重性，当即捐赠1000万元用于抗疫。1月24日，阎志接到3个电话，全都是有关抗疫物资紧缺的求助电话。阎志赶紧组织召开公司电话会议，“马上组织采购，不管价格多少，有多少买多少，尽快运往武汉！”

接下来的两天，阎志和员工几乎没合眼。1月26日午后，第一架满载330万只医用口罩的货机从马尼拉抵汉，这是疫情发生后，首架飞抵武汉的医用物资专机；傍晚，第二架飞机从金边到汉，运来近30万套隔离服……11天，11架飞机，将40多万只N95口罩、30多万套防护服、300多万只医用口罩、近4万副护目镜、200余台呼吸机和制氧机，从全球各地陆续运抵武汉。

医院床位告急！阎志得知后，立即联系多家医院进行改造，卓尔长江应急医院、卓尔大别山应急医院、卓尔江汉应急医院……7家应急医院在武汉市汉阳区、荆州市监利县、随州市等地相继成立。

2月3日，武汉连夜开建方舱医院。阎志将卓尔旗下的武汉国际会展中心、武汉客厅中国文化博览中心等场馆改造为“方舱医院”，用于收治轻症患者。2月16日，在外地隔离期满的阎志带着一批抗疫物资回到武汉。抗疫期间，阎志及其企业团队共捐赠物资1026.8万件，覆盖湖北省17个市州，送达一线医疗机构556家；从改造应急医院到筹建方舱医院；从提供旗下6家酒店接待各地医疗队，到启动贫困新冠肺炎患者救助计划……阎志竭尽所能，全力投入抗疫。

作为人大代表，阎志今年关注的议题也正是湖北的经济复苏与发展。“因为疫情对湖北的实体经济打击最直接，我有一份议案，就是对湖北制造业、商业企业给予税收减免。同时我还特别关注临街小商店、小餐饮等小微实体商户，建议给他们一定的现金补贴。”阎志说。

羊风极委员——

抗疫扶贫 双线作战

本报记者 常 钦

眼下，海南白沙黎族自治县打安镇，正逐步克服疫情对脱贫攻坚的影响：产销对接更顺畅，农户脸上的愁云消散了；农业生产有序展开，田间地头忙碌的身影更多了。

这背后，有着全国政协委员、打安镇副镇长羊风极的努力。“抗疫扶贫两手抓，帮扶干部开启双线作战。”羊风极说，建立村级微信群，深入摸排，防止因疫情返贫。就业扶贫、产业扶贫等不能落下。

织密疫情防控安全网是关键。疫情防控期间，羊风极带动各脱贫攻坚中队、乡村振兴工作队、党员干部、贫困户840人参与疫情防控值班。经过努力，2月21日，105个防控值班点顺利撤除，恢复正常生产生活秩序。“撤点不撤防，防疫不放松。”羊风极说，镇里实行网格化流动性管控，168名网格员对每名村民开展健康管理。

疫情防控期间，白沙县无法外出务工人员累计超过8000人。“造饭碗、稳饭碗，才能保障取得抗疫和脱贫的双胜利。”羊风极说。

镇里的扶贫产业，羊风极有一本明白账。前不久，在打安镇长岭村的兰花基地，由于气温升高，不利于兰花根部生长，专家建议赶紧换盆。基地就地聘用周边贫困户，每人每天120多元，30名工人用了4天半时间，分盆顺利完成。“绽放的兰花就是脱贫的希望。”羊风极说，项目累计分红20万元，惠及9个村庄976户贫困户。

5月18日上午，白沙县人社局办公楼前，110名带着行李的农民工在通过体温测量等健康检查后，乘坐务工输送专车前往深圳比亚迪公司务工，“点对点、一站式”服务，出了家门进厂门，这次打安镇有9名贫困劳动力报名参与。

羊风极还担任田表村党支部书记，过去一年，田表村村民人均年收入提高到1.1万元，村里的贫困户都甩掉了“穷帽子”。“还不能喘口气、歇歇脚，摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。”羊风极说，今年以来，全镇开展“防返贫，保质效”排查，排查出动态调整、金融扶贫、就业扶贫方面共五大类24个问题，正在深入整改中。

蔡秀军委员——

不惜代价 救治病患

本报记者 孟祥夫

“全员进入战时状态，以战斗姿态迎接大战大考！”新冠肺炎疫情发生后，全国政协委员、浙大医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军第一时间在医院紧急部署应对疫情。

设立发热门诊、对相关科室医生进行专业培训、准备隔离病房、负压病房……在蔡秀军的指挥下，医院上下很快行动起来、步调一致。“医院及时成立疫情防控指挥领导小组，我担任组长，还设立了物资组、防疫组、后勤组、技术组等，领导小组每天至少召开一次协调会。”

除了做好医院内部防控工作，医院还在1月21日开设了网上宣教平台。“我们组织了近100个医生团队，24小时在线，既开展讲座，也随时接听热线电话。”

蔡秀军每天都在医院坐镇指挥，他还亲自参与救治了一名危重症患者。“患者是从别的地方转过来的，由于病情严重，当天我们讨论救治方案到夜里两点多。”蔡秀军告诉记者，“我们确立了一个基本原则：生命至上，不惜一切代价救治。”患者同时患有高血压、糖尿病等基础性疾病，为了更好地治疗，由蔡秀军牵头，医院针对该患者专门成立专家组，共有包括来自监护、呼吸等科室的专家13人。经过35天的全力救治，患者于4月顺利出院。

医护人员承担着救治病人的崇高使命，如何保障他们的安全？除了确保防疫物资充足、让医护人员严格遵循防护标准外，蔡秀军要求在发热门诊工作的医护人员看完病人后不直接回家，在医院专门设置房间供他们休息，并采用机器人送饭，防止交叉感染。

一方有难，八方支援。湖北地区疫情严重，医院第一时间挑选骨干力量组成支援湖北的医疗队，首批队员于大年初一晚上出发。“我们为支援湖北的医疗队员准备了口罩、眼罩、消毒液等，以及增加免疫力的药品。”蔡秀军介绍，医院前后选派189人驰援湖北，其中党员超过一半，他们为湖北抗击疫情贡献了智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 17 版）