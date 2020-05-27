全国政协委员赵东花建议：强制使用机动车儿童乘员用约束系统

今年全国两会，全国政协常委、全国妇联原副主席、书记处书记赵东花向全国政协十三届三次会议提交了《关于修订〈中华人民共和国道路交通安全法〉 增加“强制使用机动车儿童乘员用约束系统”内容 保护儿童交通安全的提案》。

目前，儿童乘车出行已成为生活中的常态，但值得关注的是，我国每年有大约3000名儿童死于交通事故，上万名儿童在交通事故中受伤，道路交通伤害已成为妨害儿童健康成长的重要因素。

世界卫生组织发布的数据表明，在汽车发生意外碰撞时，儿童乘员用约束系统可以使婴儿的死亡率降低约70%，使幼儿的死亡率降低约54%。因此，正确使用儿童乘员用约束系统是目前保护儿童乘车安全的最有效措施。

“我国进入汽车社会时间较短，社会民众的儿童交通安全意识薄弱，尤其是对保护儿童乘车安全装备的认知程度非常低。” 赵东花委员对此表示，“通过强制性的法律手段能快速提高社会民众的安全意识，并能有效降低儿童交通伤亡数量。”

赵东花委员介绍，截至2019年10月，全国已有广东、河南、四川、苏州、合肥、上海等至少23个地方出台了保护儿童乘车安全、强制使用儿童乘员用约束系统的法律法规。

为减少儿童交通事故伤亡，赵东花委员呼吁国家立法部门重视儿童交通安全，加快推进我国强制使用儿童乘员用约束系统的立法工作，为儿童出行创造更加安全的社会环境。她建议修订《中华人民共和国道路交通安全法》，具体修订建议是：在行人和乘车人通行规定中，增加儿童交通安全的条款，规定驾驶人不得安排未满十二周岁或者身高低于1.4米的未成年人乘坐在副驾驶位，四周岁以下儿童乘坐小型、微型非营运载客汽车时必须正确安装和使用适合的儿童乘员用约束系统。在法律责任中，增加对未按照规定执行的驾驶人处以罚款和扣分的条款。

“通过全国统一立法、统一执法，才能真正起到立法保护儿童交通安全的目的。” 赵东花委员强调。（记者 富东燕）