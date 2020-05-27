校长扮演学生 全流程演练返校日

6月1日，北京初一二年级、高一二年级、小学六年级学生将正式复课。“六一”当天，本市将有40多万中小学生返校复课，涉及千余所中小学。昨天上午，东城区2020年春季学期基础教育返校复课准备工作全流程演练（小学专场）在北京光明小学举行。来自东城区150余名各小学的书记、校长、区教委联络员现场模拟学生角色参与全流程演练。

昨天上午，北京青年报记者来到光明小学演练现场，学校的老师们早早就穿着贴有戴口罩、一米线等提示语的卡通服装做着可爱的动作欢迎“同学”返校。身穿校服的“同学们”整齐地排着队走进校园。东城区教委相关负责人介绍，演练全方位覆盖学生在校每一个环节，“在演练中根据所有预设的突发状况，进行应急处置的演练，做到所有学校易复制、可借鉴，具有很强的操作性。”

市教委新闻发言人李奕表示，大规模复课，整体防控要求不降低，防疫难度更高。“本市对学校教学安排进行特殊设计，学校的教育教学安排不要太紧张，不会一开学就进行测试考试。另外，线上线下相结合的教学仍然要坚持很长一段时间。” 李奕说。李奕还表示，疫情防控期间，学校也要以班级为单位进行管理。在进行活动等方面要避免交叉，一旦出现问题，方便溯源。

光明小学党总支书记刘力军表示，为了更好地掌握疫情防控，学生活动范围相对固定，每个学生桌上有名签，固定座位，每个班也有固定的活动区域，不交叉、不走班、不串班，体育课各班有固定的训练场所和活动范围，上学下学流线也是单线、固定的，包括每个班家长接送的地点也是固定的，避免人员交叉，出现特殊情况便于学校追溯。

“为保证错峰上下学，在上课环节，学校将原有的8点到校推迟到8点20分。在课上采取长短课，将原来上午4节课改成3节课，长课时长为60分钟，短课时长为40分钟。”光明小学研究部主任郭颖介绍，体育课学校也进行了相应调整。“原来操场上最多可容纳4个班的户外练习，现在调整为2个班，保证孩子们可以不戴口罩上体育课。”（记者 武文娟）

摄影/本报记者 郝羿