掌声为“生命至上”响起 战“疫”成代表委员集体回忆

5月22日的人民大会堂会场上，掌声为李克强总理的一句“生命至上”响起。能在较短时间内有效控制疫情，保障了人民基本生活，总理说“十分不易、成之惟艰”。这场战“疫”也成为会场里近3000名代表今年全国两会的集体回忆。

这份改革开放以来篇幅最短的政府工作报告，让会场内的全国人大代表、民进湖北省委会主委、华中师范大学教授周洪宇感动又振奋，“特别是听到总理提到，实施好支持湖北发展一揽子政策，支持保就业、保民生、保运转，促进经济社会秩序全面恢复”。他告诉中青报·中青网记者，政府工作报告的核心就是两个字“人民”，用4个字来说，就是“人民至上”。

4个多月以来，这位组织了学术抗疫联盟和综合抗疫团队的代表始终沉浸在疫情初期的紧张氛围里。今年两会，他准备的29个建议，约一半跟疫情有关，“代表提建议不能以数量取胜，而要以质量见长，但今年太特殊了，有太多的事值得关注、需要得到中央支持。”今年，他建议把生物安全纳入国家安全体系，建议加快修改《突发事件应对法》，比如，修改有关应急物资储备条款。

和周洪宇一样，更多的代表与委员曾在战“疫”一线履职，由此生发议案、建议和提案，战“疫”成为他们在今年两会上的集体回忆，也成为今后履职的起点。

一位患有多种基础疾病的87岁新冠肺炎患者，让全国人大代表、湖北省十堰市太和医院院长罗杰记忆犹新。

“入院时，他呼吸患难、喘息严重，认为自己凶多吉少。”在十三届全国人大三次会议首场“代表通道”上，罗杰回忆说，1个9人的治疗专班全力救治这位老人，包括1名主任医师、1名住院医师、1名中医师、4名护士、1名营养师和1名心理疏导员。老人在长达47天的住院时间里，病情多次反复，但每次我们都想尽办法，让他转危为安。3月22日，这位老人痊愈出院。

这段战“疫”经历把人们拉回新冠肺炎疫情最艰难的时刻。重症监护室里的呼吸机持续运转，维系着危重症患者最后的希望。在这次战“疫”中，被成功救治的年龄最大患者108岁。

托起生命的人里，不乏众多年轻的面孔。无论是距离患者最近的一线医护人员，接送医护人员、患者以及运送物资的志愿者，还是坚守在社区的青年基层工作者，都用行动书写战“疫”一代的担当。全国5.2万余支青年突击队迅速集结，111.8万余名团员青年勇当先锋，各行各业的年轻人都走到了最前线。面对生死考验，他们以青春作答。

“他们仿佛一天就长大了。”全国人大代表、中央指导专家组成员、中国工程院院士张伯礼在接受媒体采访时曾回忆起一对年轻医护夫妇，他们携手进“红区”抢救病患，“这是一种精神、一种非常可贵的品质，年轻一代是值得信赖、充满希望的一代”。

罗杰也在“代表通道”上说：“这次在关键时刻，他们用行动证明他们是有担当的一代，他们是国家的未来和希望。”

和年轻医护人员并肩作战的是数以万计的“逆行者”，他们白衣为袍战荆楚。在5月22日的天津代表团全体会议上，曾“逆行”出征的张伯礼刚一进入会场，掌声就立刻响起。在之后的审议中，他提起武汉战“疫”历程时，一度哽咽落泪。

这位在武汉新增确诊病例“清零”那天度过72岁生日的老人临危受命，创造性地提出组建中医方舱医院，收治在该院的患者无一例转重症。

在政府工作报告中出现的4.2万多名驰援湖北的医疗队员，被称为全国各地医疗系统中“最坚硬的鳞”。他们在湖北医院不堪重负时紧急支援，与当地医护人员快速协作、共同全力救治患者。

“挂帅”出征的全国人大代表、农工党浙江省委会副主委、浙江省人民医院院长葛明华，曾在医疗队担任气管切开组组长。这支医疗队共172人，专业涵盖重症医学科、呼吸内科、感染病科等不同学科，被称为“微缩版的省人民医院”。在今年两会期间，葛明华提出要完善社区公共卫生应急体系，建议社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立相对独立的发热诊室。

政府工作报告里支援湖北的“举全国之力”也包括科技。在5月22日下午的北京代表团全体会议上，战“疫”往事在全国人大代表、中国工程院院士、清华大学医学院生物医学工程系讲席教授程京的眼前浮现。这位生物芯片北京国家工程研究中心主任和检验团队手里的“武器”，是“看见”病毒的检测芯片。

程京记得，2月22日深夜11点半，中心紧急研发的19种病毒检测的基因芯片获得国家药监局批准。2月24日，1.2万份新型核酸检测芯片试剂盒开始分两批运往湖北武汉的协和医院、同济医院、火神山医院和湖北省人民医院。

“很多事情我们事前并不是那么清楚，是边打边总结摸索出来的。”在新冠肺炎患者病亡率较高的疫情初期，检验团队发现，武汉当地4家大医院都在抢救危重症病人，有相当一部分病人体内已经没有新冠病毒，但情况非常严重。“在这种情况下，我马上建议，启动在北京研发的呼吸道芯片和细菌芯片，两种芯片同时使用，可以在1个半小时内看清楚这么严重的病人肺部到底出现了哪些感染？”

这些“看见”病毒和细菌的芯片给出了明确的诊断依据。“一下子给危重症患者救治提供了极大帮助”，程京说，精准的医疗一定是精准的诊断先行，其后才有精准的治疗。

两个多月后，经历过战“疫”的检测芯片又有了新突破。在5月23日的两会新闻中心，程京在线上展示了最新的全集成检测芯片，相比于此前1个半小时才能出结果的半集成检测芯片，现在的全集成检测芯片“四五十分钟就能出检测结果”。

今年政府工作报告中提到的“完善传染病直报和预警系统”“加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入”“增加移动实验室”等，在程京的研究中心得到呼应。程京透露，目前正在开发准确、便捷、快速检测新冠病毒的车载新冠病毒检测实验室，预计6月底问世。

程京还建议，要打造重大疫情智慧监控系统，通过新型病原体检测技术与5G通信、大数据和人工智能技术相结合，实现网络化、实时化、自动化的直报系统。（见习记者 朱彩云）