人大代表罗杰：90后战疫医务人员令人刮目相看

“新冠肺炎疫情暴发时，正赶上年关。当医院发出号召让大家停休返岗时，回应最快的竟然是90后！”5月24日21时，被习近平总书记两次点赞的全国人大代表、十堰市太和医院党委书记、院长罗杰在接受中青报·中青网记者独家视频专访时说。

在罗杰眼中，这些90后本是贪恋假期的孩子，但他们踊跃报名。奋战14天后该倒休时，很多人说：“我们年轻，身体好，应该继续干！”罗杰感觉他们长大了，担负起了医务工作者的使命。

不知何时起，“我们是医护人员，这都是我们应该做的”变成了这些年轻医护人员的口头禅。这句话让罗杰深受感动，“这就是医务工作者的职业精神”，很多人都在默默付出。

有位90后护士收到新冠肺炎病人出院后发来的一封感谢信，信里说她是“病人最亲的家人”。罗杰说，为什么病人会把护士当家人，因为她不光照顾病人的身体，还关注他们的心理。

这名护士把病人拉进一个微信群，称呼他们伯伯、姑姑，把他们当作自己的家人。“休息时，她陪心情不好的病人聊天，帮他们建立与病魔抗争的信心，疏导他们内心的恐惧。”

罗杰说，90后多是独生子女，不愁吃穿，非常有个性，在战“疫”中，“他们的表现让人刮目相看，关键时刻站得出来、危急关头豁得出去、大是大非面前原则分明”，他们对患者表现出了医者的细心和关怀。

在两会代表通道上，罗杰说，湖北有3600多名80岁以上的新冠肺炎患者被治愈，其中包括7位百岁以上老人。

习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时特意提到这个故事，并且强调，人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。

5月24日下午，在湖北代表团审议现场，罗杰开始发言时，习近平总书记说，我在电视上看到你了，印象深刻。

在罗杰看来，习总书记的“点赞”，是对全国医务人员的点赞，大家全力以赴地抢救病人，不计生死、不计报酬、不计代价。另外，也是对他谈到的90后——国家的未来和希望的“点赞”。（记者 谢宛霏）