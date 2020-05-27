将学生生涯规划教育融入整个高中学习过程中

面对今年的高考改革，全国人大代表、北京大学附属中学校长王铮表示，学生通过选课走班，可提前认识到自己今后的发展方向，提前做出规划，所以要将学生生涯规划教育纳入新课程中，融入到整个高中学段。

新高考后，考生需要从历史、物理等6科中选择3科考试，会出现20种选择方法，而此前高考仅分文理两种选择。“实际上给学校的管理会带来一定的困难。因为以前大家有统一的课程，统一排、统一的上课管理是比较方便的。但出现了这样多的选择之后，学校就要实行选课走班这样的一个制度，给学生更多的丰富灵活的这种选择。”王铮表示，高考改革对学生们来说，可以更早地意识到自己的特长在什么地方，兴趣在什么地方，以后的发展方向在什么地方，更好地做出规划。所以在实行的新课程配套了新高考之后，对学生生涯规划的教育，将融入到整个高中学习过程当中。

“实际上高校选拔人才有一些特殊的地方，用简单、单纯的分数衡量，显然不能满足高校的招生需求，也不能满足国家对于不同人才培养的发展需求。”王铮说，高招中如何在公平和个人自由选择之间平衡，需要不断地探索和认真研究。

“今年一个新的变化，就是国家推出了强基计划，强基计划实际上是针对国家在发展战略当中，对于国家短缺的特别需要发展的一些基础学科和重要科研领域等的人才培养。”王铮表示，与高校自主招生不同的是，这种招生需要服务国家科技发展战略，可能这些学科目前并不热门，也可能不是更有经济效益的工作，但是要求人才的素质更高，并且要求学生要有为国家发展奉献的精神。

此外，在强基计划招生后，高校培养学生过程的优化，也是王铮关注的问题。他认为，应该在整个培养过程中按这个目标，把学习、科研和国家整体科技发展，包括重大国家科研攻关项目结合起来。“这种招生，不仅仅满足于多元化标准的招生机制，更重要的是服务国家发展战略、人才培养战略。”（记者 蒲长廷）