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警惕朋友圈的“无心之恶”

天歌

2020年05月27日08:16 来源：北京青年报

“只需加好友、转发朋友圈即可免费领取价值不菲的车厘子……”近日，成都市民张先生看到朋友圈发布的免费领车厘子广告，果断入群准备领3斤尝尝。结果张先生不仅没收到车厘子，还被骗了50元。

因为轻信了朋友圈免费领取车厘子的信息，张先生最终被骗走了50元，但是他已经很“幸运”了，有些人因为轻信类似的信息，损失了几万乃至十几万元。有数据显示，2020年以来，腾讯110受理“免费送商品诈骗”举报16904起，男性举报者占比40%，平均被骗金额为800余元；60%为女性举报者，平均被骗金额为2000余元。

这种“免费领商品”的骗局，相信很多人在朋友圈都遇到过，有的是领车厘子，有的是领芒果，还有的则是领床上四件套等等。虽然绝大多数网友都不会相信，但总会有人上当受骗。骗子的基本套路就是“普遍撒网，重点捕鱼”，那怕100个人里面有一个人相信，他们都会诈骗到巨额钱财。今年2月份，宁波慈溪警方侦破了一起电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人以免费送榴莲为幌子诱骗受害人刷单，最终涉案金额竟高达3800多万元。

正如有网友所说的那样，面对这样的低劣骗局，你没有上当，那只是说明你不是骗子诈骗的目标人群。尤为令人警惕和担忧的是，骗子在抛出“免费领商品”的诱饵时，前提条件就是要求网友转发到自己的朋友圈，或者是发布到多少个微信群里。这就会导致这些虚假诈骗信息呈现几何级数的传播，把潜在的受害人从无数的网友中筛选出来，并使他们最终掉进骗子精心设置的陷阱。

所以要想遏制这样的骗局继续肆虐，除了依靠警方、电信部门以及微信平台的积极作为之外，还需要普通网友拒绝转发这样的信息，把它屏蔽在自己的朋友圈之外，避免更多的人看到，乃至上当受骗。很多网友之所以会在自己的朋友圈转发这样的诈骗信息，一方面是抱着贪图小便宜的心理，总想着天上会掉馅饼；另一方面则觉得朋友圈是自己的，转发什么信息是自己的权利和自由，不关其他人什么事情。

贪图便宜的心理暂且不论，不负责任地在朋友圈转发一些虚假诈骗信息，本质上来说也是一种“无心之恶”。朋友圈，顾名思义就是里面的人以自己的朋友为主，所以我们在朋友圈的活动就要顾及到朋友们的利益，不能因为自己的“无心之恶”而把他们置于被诈骗的境地。朋友圈是你的没错，但是它本身具有“公共场所”的属性，它上面出现的信息会给他人带来影响，所以“朋友圈不是法外之地”已经成为一种社会共识，我们需要对它所发布信息的真实性、可靠性负责。

(责编：李轶群、许晓华)


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