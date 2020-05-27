疫情期间线上教学 所有同学感觉自己坐在第一排

“教育在任何时候都不能中断，教书育人是学校不可放弃的职责。”5月25日，全国人大代表、清华大学校长、中国科学院院士邱勇在两会新闻中心接受媒体采访时表示，新冠肺炎疫情对世界造成前所未有的影响，给人类带来更多风险与不确定性。全球许多高校陆续关闭校园，启动在线教育。过去三个多月，清华大学开展了前所未有的全校性在线教学，通过实践总结出有效实施在线教学的三个关键词：机会、质量与公平。

邱勇介绍，清华大学1月30日做出“延期开学、如期开课”的决定，2月3日，57000多名清华师生同上一堂课。在此后的两周时间里，超过2300名清华教师接受了在线教学培训并掌握所需技能，而在此之前，只有300多名教师具有在线教学经验。2月17日，清华大学如期开课，3923门次课程在线顺利开展。教师获得了在线“教”的能力，学生获得了在线“学”的机会。

邱勇认为，教学不能中断，教书育人是一个学校不可放弃的职责。为此，清华大学成立了3个专家组和一个工作组，负责教学质量、教学技术手段、后勤、师生沟通。经过充分的准备，疫情期间所有线上教学实现了如期有序全面的推进。

“通过线上教学，所有同学都感觉自己是坐在第一排的，主动提问的同学多了，互动的次数也多了。”邱勇认为，通过线上教学，不仅解决了课程不耽误的问题，还让学生的生活更加充实，从而在一定程度上减轻了疫情带来的焦虑。同学们的课堂出勤率都非常高，师生互动也比以前好。

在谈到线上教学会不会成为以后主要的教学手段时，邱勇表示，疫情之后，肯定是不会完全回到以前的教学模式，还会利用信息化手段增加师生的互动，但不会用在线教学完全替代课堂教学。“课堂上人与人之间的直接接触，是有温度的教学。有温度的教学依赖于距离的缩短，师生距离越短，教育才越有效。”邱勇说。

对于即将到来的高考，邱勇也给高三的同学们提出了建议。“珍惜当下，不负韶华，做人生的主人，成就最好的自己。”他认为，在离高考还有几十天的时间里，高三同学要把自己的心态调整好，做好最后一个阶段自己的时间安排。同时，他表示，成为清华人，需要具备良好的综合素质与对学术研究的兴趣和能力，并有志于在为国家、为社会奉献的过程中实现自己的人生价值。（记者 蒲长廷）