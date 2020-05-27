全国人大收到议案506件 1/4涉公共卫生

5月26日，十三届全国人大三次会议大会秘书处透露，截至5月25日中午12时，即十三届全国人大三次会议代表提交议案截止时间，大会秘书处共收到代表提出的议案506件，收到代表建议约9000件。值得关注的是，今年代表议案中关于强化公共卫生法治保障体系的议案数量多。

大会秘书处议案组对代表提出的议案进行了初步分析。今年一个突出的特点是，关于强化公共卫生法治保障体系的代表议案数量多，大体占议案总数的1/4。

具体来看，围绕加快构建疫情防控法律体系，提出修改传染病防治法、刑法、治安管理处罚法，加大对瞒报传染病、妨碍防疫工作及非法猎杀、销售、食用野生动物等行为的处罚力度，修改中医药法、执业医师法、献血法，以及制定公共卫生安全保障等方面的法律。

围绕健全国家公共卫生应急管理体系，提出修改突发事件应对法、价格法、慈善法，制定社会救助法以及战略物资储备、行政征用、信息公开、社区应急管理、现场救护等方面的法律。

围绕构建国家生物安全法律法规体系，提出修改野生动物保护法、动物防疫法、食品安全法、渔业法，制定生物安全法等法律。

“如何建立好疫情防控早期的风险评估和预警预案，使决策层能够把控疫情防控的每一个可能的关键转折点，及时采取有效应对措施，是我们本次疫情应对中暴露出的一个重要问题和短板。”全国人大代表、中国工程院院士程京对此建议，构建从全国各省区市和新疆生产建设兵团到各市、县全覆盖的疫情自动监控报告体系，通过新型病原体检测技术与5G通讯、大数据和人工智能技术相结合，实现网络化、实时化、自动化的疫情监控直报系统。

全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋认为：“这次疫情推动了互联网对大家就诊习惯的改变，催生了医院分级诊疗模式的推进，因此我的建议是，三级医院直接与社区医院联动形成紧密型医联体，让日常的分级诊疗和转诊更流畅、对突发共公卫生事件的应对更高效。”

此外，代表议案关注较多的还有：加强民生改善法治保障，满足人民日益增长的美好生活需要；加强国家治理法治保障，推进国家治理体系和治理能力现代化；加强生态文明建设法治保障，坚持和完善生态文明制度体系；贯彻落实总体国家安全观，加强国家安全法治保障；配合和促进全面深化改革，加强改革创新法治保障等方面。

据了解，北京代表团代表共向大会提交五件议案，这些议案涉及制定或修改相关法律，都附有较为完整的法律草案文本，内容包含老年人权益保障、交通安全等方面。

具体而言，这些议案包括全国人大代表、首都博物馆首席研究馆员齐玫领衔提出的关于修改《中华人民共和国老年人权益保障法》的议案，全国人大代表、北京市委副秘书长唐海龙领衔提出的关于提请全国人大常委会适时修改《国家通用语言文字法》的议案，全国人大代表、北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司总工程师田春艳领衔提出的关于修改《道路交通安全法》的议案，全国人大代表、北京市人大常委会副主任、致公党北京市委主委闫傲霜领衔提出的关于加快制定《社会救助法》的议案等。

代表议案直击民生痛点。在去年调研基础上，统筹考虑新冠肺炎疫情对部分人群带来的临时生活困难，闫傲霜代表提交议案，建议在前期立法工作的基础上，以“弱有所扶”保障国民基本生活为定位，从明确社会救助政府资金多级来源比例、完善社会救助体系结构、补齐社会救助立法行政程序性规定等方面，加快制定《社会救助法》。

齐玫代表继十三届全国人大二次会议后，再次提交关于修改《中华人民共和国老年人权益保障法》的议案。在一年多里，她积极参加人大组织的专题调研和专题培训，使这次提交的议案内容“更充分、更完善”。

关于修改《中华人民共和国老年人权益保障法》的议案建议，将《中华人民共和国老年人权益保障法》第三章社会保障、第二十条“国家建立养老保险制度，保障老年人的基本生活”，改为“国家建立养老保险制度，实施《长期护理保险制度》，保障老年人的基本生活”。同时制定《长期护理保险制度》实施条例，使该保险制度真正有效落地实施。

对于议案建议的处理，大会秘书处表示，将对收到的代表议案进行认真分析，提出处理意见报告，提请大会主席团审议，并于会议期间向提出议案的代表书面反馈审议情况，各有关专门委员会将在今年内向全国人大常委会报告代表议案的审议结果。（记者 陶凤 常蕾）