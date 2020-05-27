“如何做好父母”是一道严肃的社会考题

全国政协委员、天津市南开区政协副主席许洪玲建议，在社区举办家长课堂。建立“家长教育指导工作室”，面向适龄儿童家长，聘请第三方或者有教育经验的志愿者作为老师。针对准备入小学的家长开展相关课程教育，颁发“合格父母”上岗证随学生档案入学。

推动摇篮的手就是推动地球的手，家庭教育的重要性不言而喻。但由于种种原因，不少父母不知道如何养育孩子，令人痛心不已。在教育家长渐成共识的情形下，让父母持合格父母证上岗的建议，一经传出，就得到社会广泛关注。

孩子成长中出现的问题，往往是父母教育不当的结果。比如，学业负担重就和不当的家庭教育方式有一定关系。面对激烈的社会竞争，家长对孩子的期望值普遍过高，尤其是对分数和升学的过度追求，令孩子们“压力山大”。《全国家庭教育状况调查报告（2018）》显示，九成以上参与调查的学生认为家长对自己的成绩有一定的要求，其中七成左右的家长希望自己的孩子在班级排名前十甚至前三。一旦达不到要求，“陪孩子写作业气到脑梗”“辅导孩子作业鸡飞狗跳”之类的事情，自然也就难以避免。

司机开车需要考取驾照，教师授课也要考取教师资格证，那么为人父母是不是也需要一定的知识储备？江苏省在制定《家庭教育促进条例（草案）》前开展的家庭教育现状问卷调查显示，近五成的家长不知道用什么方法教育孩子，约八成家长缺乏相关知识和经验借鉴，迫切需要家庭教育服务。

在不少家长心中，家庭教育基本上就等同于陪伴督促孩子学习。其实，家庭教育不可与学科辅导混为一谈，它指的是父母或者其他监护人以及有监护能力的家庭成员通过言传身教和生活实践，对未成年人进行教育、引导和积极影响。

所以开展家庭教育应当重视未成年人心理、生理健康，要注重言传身教，采取科学方法，营造良好氛围，让孩子全面健康成长。如果家长重智轻德、重知轻能、过分宠爱、过高要求，那么孩子就会出现畸形成长，轻则耽误发展，重则变生肘腋，甚至发生不测。

正是意识到家庭教育对孩子终身发展的重大影响，近年来，多个省份颁布了家庭教育促进条例，规定父母或者其他监护人应当保障未成年人的睡眠、娱乐和体育锻炼时间，禁止家庭暴力，不得加重未成年人学习负担。2017年5月，杭州市上城区还发出了国内第一张星级家长执照，开创了家长持证上岗的先河。

父母爱孩子，从来不是有意愿就够了，还需要能力和技巧。随着社会的快速发展，家庭教育难度在逐渐增加，急需构建科学完备的家庭教育服务体系和监测评估制度，落实家长在家庭教育中的主体责任，转变育人观念，为家长提供相关指导和帮助。由此看来，教父母如何做好父母是一个不错的选择。