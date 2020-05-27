瑞幸复牌后经历了连续3天的下跌，5月26日开盘后，截至记者发稿，股价暴涨60%，市值反弹到5.8亿美元。瑞幸的涨幅略显蹊跷，数字背后挥之不去的仍是退市的阴影，其造假事件的连锁反应也还在继续。

北京商报记者发现，曾作为品牌竞争优势的部分轻食产品已经在瑞幸咖啡App平台上消失，如肉卷、三明治、沙拉等已悄然下架。关店、原有产品下架、裁员，一系列动作，虽被瑞幸称为“正常调整”，却显露出极强的求生欲。

消失的三明治

曾在瑞幸咖啡轻食列表的产品目前均已下架。北京商报记者在瑞幸咖啡App发现，在“健康轻食”一栏，以往的肉卷、沙拉、三明治等产品均未在列表中，现有的大多数产品均为烘焙类产品。瑞幸曾经自诩为“王牌”之一的产品正在发生变化。

2018年8月，瑞幸曾专门为其轻食产品召开发布会。当时其声称，瑞幸不生产任何轻食，上线的轻食产品是与英国生鲜食品公司百卡弗、美国百麦、中粮集团三大轻食供应商合作。其中，百卡弗同时也是星巴克沙拉、卷类和三明治的最大供应商。而瑞幸轻食产品的竞争优势正是价格和供应商。“瑞幸轻食的优势在于同款的产品、同样的供应商、低于友商5折的价格。”当时还是瑞幸联合创始人的郭瑾一在答记者问时强调。

在造假事件之后，瑞幸的一举一动都十分引人关注，当时的联合创始人成为瑞幸的代理CEO，如今这些极具优势的轻食产品线也已悄然不见。有观点认为，这也是因造假事件导致供应商撤出所致。

对此，北京商报记者联系到瑞幸公司，对方并不认可瑞幸产品线收缩的说法，并表示，瑞幸此举是产品的“正常调整”。

“瑞幸轻食产品线的调整主要是基于消费行为进行的正常调整。截至目前，瑞幸新产品陆续上市中，近期就有7款早餐新品、日式早餐蛋和都乐甜玉米粒等产品陆续在全国门店上市。和2019年1月相比，产品类型较之前新增吐司品类、软欧品类、贝果品类、大福品类。”该负责人说。

北京商报记者注意到，目前瑞幸确实上新了吐司、欧包、贝果等产品，价格上依旧保持着“瑞幸”风格。不过，从产品品类来看，与此前轻食产品相比较仍然存在较大的差异。

多次“调整”

按照瑞幸的官方回复，关店是正常调整，原有产品下架是正常调整，裁员仍然是正常调整。而其先后一系列动作，又似乎表现着极强的“求生欲”。

日前，有消息称瑞幸咖啡即将展开裁员，各部门裁员率最低50%，最高90%，赔偿为工作年资加一个月薪金。被裁人员为厦门总部员工，主要以研发人员为主。

对于裁员一事，瑞幸咖啡予以否认。瑞幸咖啡相关负责人告诉北京商报记者，随着公司业务战略调整，个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动。对于离职员工，瑞幸咖啡会按照国家相关法律与职工充分沟通协商，并给予经济补偿。

可以看到，瑞幸以往的扩张策略也发生了改变。有报道称，瑞幸咖啡在北京市场开始收缩门店，预计关店80家。

对此，瑞幸相关负责人表示，受疫情等相关因素的影响，瑞幸咖啡确实在进行正常的门店优化，对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，同时持续新开门店，这也是公司门店战略调整的方向。

在上海啡越投资管理有限公司董事长王振东看来，瑞幸即使不出现财务造假事件，从品牌初创期至今进行产品线调整和门店优化也属正常。但是，从瑞幸目前上新的轻食品类来看，欧包、贝果等产品是当下相对流行的轻食品种，并且相对而言毛利会更高一些，目前来看对于轻食的调整还比较积极。

铺路投资者？

在瑞幸造假事件发生后，多方仍在等候最后的结局。但目前在业内出现了“破产”“退市”“接盘”这几个不同的预判。潜在的投资人，也许已经在接触了。

在浦干院经济学博士后刘安看来，如果瑞幸退市，公司理论上当然可以继续存续，但面临巨额处罚和赔偿的风险，整个公司恐怕最终难逃破产清算或重整的命运，而且重整的可能性相对较小。

然而，也有观点认为，瑞幸日后发展不容乐观，很有可能寻求一个“接盘侠”，也可能更换新品牌，但这一系列都基于造假宣判尘埃落定。

“目前应该有潜在投资人在和瑞幸接触”，王振东进一步判断，但是考虑到潜在的诉讼和赔偿风险，预计这个过程中瑞幸必须证明自己的运营能力和品牌价值，才能更有利于投资人的进入。对于债权人来说，瑞幸的持续运营显然也比直接破产更有利。（记者 郭诗卉 郭缤璐）