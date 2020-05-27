世卫组织叫停“神药”羟氯喹

在美国总统特朗普疯狂“带货”之后，抗疟疾药物羟氯喹在全球怒刷了一波存在感，就连巴西总统也对这一药物青睐有加。不过，国际医学杂志《柳叶刀》和世卫组织都对此发出了预警，后者已经暂停了其临床测试。那些试图借羟氯喹吸金的制药商们，可能要更谨慎才行了。毕竟，羟氯喹的神药与否，与特朗普的卖力宣传无关，科学最终会给出答案。

辛辛苦苦以身试药之后，特朗普的“带货”还是翻车了。当地时间25日下午，在世卫组织的新冠疫情新闻发布会上，总干事谭德塞宣布，世卫组织已经暂停了在临床试验中对羟氯喹的测试，数据安全检测委员会将进一步研究羟氯喹的相关安全数据。

被叫停的是世卫组织“团结试验”项目中关于羟氯喹的临床试验。世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦解释称，“团结试验”中只涉及羟氯喹，并未使用氯喹，由于存在不确定性且出于谨慎考虑，才决定暂停羟氯喹治疗新冠试验。

世卫组织的这一决定与《柳叶刀》杂志上周发表的一项研究紧密相关。《柳叶刀》的这项研究总共涉及了2019年12月下旬至2020年4月中旬期间全球六大洲671家医院的96032名新冠患者住院数据，是迄今为止对该药最大的观测分析。研究结果显示，使用氯喹或者羟氯喹来治疗新冠病毒感染患者，无论是否与大环内酯类抗生素结合使用，不但没有明显疗效，还可能加大心脏相关并发症风险，甚至增加死亡风险。

虽然与瑞德西韦同为当下的明星药物，但羟氯喹并非创新药，是由来已久的非专利药。上世纪30年代，为了对抗疟疾，德国科学家研究合成了氯喹。但由于该药物使用剂量过大，许多患者出现了不良反应。之后1944年，羟氯喹在氯喹的基础上诞生，治疗效果类似，毒性减半。

3月17日，法国马赛大学医院研究所传染病学教授迪迪埃·拉乌尔特在《国际抗菌剂杂志》上发表了其领导团队应用羟氯喹治疗新冠病毒的临床测试结果。结果显示，在这项针对36位新冠肺炎患者的临床试验中，有6例在接受羟氯喹和阿奇霉素联合治疗后获得了100%的病毒学治愈，12例仅接受了羟氯喹治疗的患者也表现出了明显改善。

虽然这项研究因样本数偏少而受到质疑，但这项研究仍在美国引发了关注。之后在特朗普的卖力宣传之下，羟氯喹一时之间被推上了“神坛”。

3月19日，特朗普第一次在新冠疫情发布会上提到羟氯喹，称其“很有效”。之后5月18日，特朗普自称正在服用羟氯喹预防新冠病毒。5月24日，也就是世卫组织暂停试验前一天，特朗普再一次为羟氯喹站台，称自己已经结束了为期两周的羟氯喹抗新冠病毒疗程，“还在这儿”。

对羟氯喹情有独钟的还有巴西，尽管世卫组织已经预警，但巴西卫生部25日仍然表示，不会改变使用羟氯喹治疗新冠病毒的建议。巴西卫生部官员Mayra Pinheiro质疑《柳叶刀》发的研究，“这不是临床试验，只是从不同国家收集的一组数据，不符合方法论上可接受的研究标准，不能作为世界上任何国家的参考，包括巴西”。

在特朗普的疯狂“带货”之下，羟氯喹被抢购一空。保健品采购公司Premier的数据显示，医院3月的羟氯喹订单激增260%。据路透社报道，印度已向美国出口5000万片羟氯喹，是印度对外进行的最大一笔药物出口。印度古吉拉特邦食品药品控制管理局事务专员H G Koshia表示，该邦新颁发了68份生产羟氯喹的许可证，大都是为了出口而颁发。

由于羟氯喹为非专利药，在美国已有多家医药制造商在生产此类药物。以跨国医药巨头诺华为例，其旗下的医药公司山德士自1995年开始生产其仿制药。上月，诺华证实，已与美国食品药品管理局（FDA）达成协议，将对约440名已经住院的美国确诊患者进行常用抗疟疾药物羟氯喹的随机临床试验，以验证其对治疗新冠肺炎是否有效。根据诺华的说法，若证明该药物对治疗新冠肺炎有益，诺华将通过山德士捐赠1.3亿剂羟氯喹。

与诺华类似，另一家医药巨头赛诺菲也曾放言，表示将捐赠1亿剂羟氯喹。该公司生产的赛能正是硫酸羟氯喹片产品。赛诺菲称，该公司已将赛能的产能提高了50%，而且未来数月产能有望进一步提高。

对于诺华和赛诺菲目前关于羟氯喹的销售情况，以及相关试验的进展，北京商报记者通过电话和邮件联系了两家公司，不过截至发稿，尚未收到更具体的回复。

值得注意的是，在声明中，赛诺菲曾再三强调，“截至目前，尚无充分的临床数据可以得出羟氯喹（或氯喹）治疗新型冠状病毒临床有效性或安全性的最终结论。来自不同独立研究的初步结果需要进一步的分析，同时开展更大规模更充分的临床研究来证明赛能对新型冠状病毒患者的获益或风险”。（记者 陶凤 汤艺甜）