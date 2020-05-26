陈志海：人工智能和5G可助力临床医疗服务，推动医药创新发展和临床技术快速转化

人民网北京5月26日电（董童） 2020年5月由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，北京地坛医院主任医师、教授陈志海表示，人工智能技术和5G技术，可实现医药创新发展，助力临床医疗服务水平的提高，既能改善医患关系，也能实现临床技术的快速转化。

陈志海认为，技术的进步，尤其是近年来网络技术的发展对临床科研帮助非常大。他说：“对包括人工智能、5G为代表的新基建与临床科研相结合，助力医疗科研进步，抱有很大期待。从网络技术、人工智能的发展来说，虽然今天和十年以前相比已不可同日而语，但目前仍然非常受限。从临床来说，随说现在已进入5G时代，其实在医院里还远远没有达到，比如在电脑上打开一张CT影像有时需要很长时间，医院的信息系统用起来也不那么方便，不同医院之间共享数据更不容易。”

谈及对于对人工智能、5G为代表的新基建跟临床科研结合充满期待的原因，陈志海提出，是因为临床上存在的很多问题都可以可以通过技术进步来解决。医护人员工作非常辛苦，但即便如此，病人和家属有时也不是十分满意。

“医生为什么很辛苦？因为他除了要接待病人，还要做大量文案工作。尤其是管住院病人的住院医生，需要没完没了地书写入院志、记录病程、填写各种单据、办理出入院等等，有时还会出现一些错误，其实这些工作现在都可以通过人工智能或技术解决。如果文案自己生成的效果非常理想，就可以让医生省出时间和跟病人交流。”陈志海说。

“其实医生这个工作是人文科学，临床工作做得再好但不与病人交流，病人也会不满意。所以，我觉得人工智能、网络技术应用到临床工作中，既能减轻医护人员压力，也可以提升患者和家属的医疗服务感受。还有，不同医院使用的信息管理软件不一样，我在其他医院使用他们电脑系统有时就觉得很别扭，其实即便使用很习惯的软件，其方便程度也不够理想。总的来说，5G和人工智能在医疗上还有很大潜能。”陈志海表示。

陈志海还认为，在科研上，人工智能和5G为代表的应用也很大。他说：“现在国家在建立研究型医院，包括国家医学中心、区域医学中心，需要很多医院作为一个集团作战，这离不开共享技术来同步完成研究和任务。人工智能和5G技术还可以够帮助研究者申请并开展研究项目，并及时转化研究成果。例如现在申报课题需要提供大量材料。每次申报科研项目时，都要把自己以前写的文章、做的研究，一字不差的列出来。还要进行财务计算，这些工作我们都不擅长，但在申请课题及做研究的过程中，花费了医生大量的心思。人工智能技术和5G技术能够帮助医生解决这些问题，从而助力临床工作、科研工作，实现临床技术的快速转化。”

陈志海还表示，实现医药创新的发展，需积极开展相应工作。他说：“人工智能、网络技术应用等技术应用于临床研究，既提高了创新能力，同时也开阔了眼界，进而提升我们下一步的能力。医药创新的发展同时也需要政府有配套的顶层设计，合理使用社会各种资源，推动创新发展。另外，实现医药创新发展也需要‘医’跟‘药’密切配合，比如医药公司、企业与医院间的合作。”