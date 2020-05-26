赵宁：完善知识产权保护制度是医药创新发展的基础

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，北京大学第一医院副主任药师赵宁表示，医药创新要注重知识产权保护。

赵宁介绍，如今，医院的临床科研受到了更为普遍的重视。在鼓励创新的同时，更要做好顶层设计，构建临床科研。不管是领导者还是普通员工，都要考虑到这方面的内容。

赵宁表示，青年人都在想怎么体现更好的价值，得到更好的福利、更好的收入。但这些和创新连在一起的，鼓励创新的同时要建立乐于创新的环境，还要重点保护好知识产权。

赵宁谈到，各行各业都有知识产权，谁都不愿意自己的知识产权遭到侵犯。所以保护每个个体的知识产权很重要，保护企业的知识产权也很重要。

赵宁强调，有效的知识产权保护制度是为创新者带来合理回报，也是构建医药创新可持续发展的重要基础。