沧海横流，方显英雄本色。

战“疫”时刻，更能读懂中国。

北京大学学生工作部联合人民网·中国共产党新闻网重磅推出《北大思政微讲堂：战“疫”时刻看中国》专题栏目，结合短视频、微讲堂等创新形式丰富疫情期间高校线上思政教育内容， 进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，不断丰富加强习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系建设，以新思想引领新征程，用新思想培育圆梦新一代。

本期嘉宾：钟南山

钟南山，现任国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、国家卫生健康委高级别专家组组长、中国工程院院士、 国家健康科普专家。

本期导语

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，党的十八大以来，我国卫生健康事业取得新的显著成绩，医疗卫生服务水平大幅提高。2020年初，新冠肺炎疫情的爆发给我国医疗卫生事业带来了严峻的考验，在党中央的坚强领导和举国同心的不懈奋斗下，疫情得到有效控制，人民生产生活逐步恢复。

在这场席卷全球的浩大战“疫”中，疫情防控的中国方案在全球抗疫中作出突出贡献，中华民族的智慧和中国人民的力量再一次凸显出来，中国特色社会主义制度的显著优势也一次次被印证。

国内疫情形势不断向好的当下，我们深思：新冠肺炎疫情，留下了什么。除了创痛和损失，还要看到疫情对我国公共医疗卫生事业，为健康中国战略进一步指明了路径。“沧海横流，方显英雄本色”，新时代青年要在愈发严峻的挑战面前勇挑重担，以广博的知识和健康的体魄书写国家发展和民族进步的青春篇章。

授课要点

习近平总书记讲“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，哪怕有经济受重创的风险，坚决选择“抑制”的方式对抗疫情，这是中国的方案，也是人民的选择。

我国的“强力抑制措施”主要有四点，一是武汉封城；二是要求各地增强疫情数据的公开透明；三是建立早预防、早发现、早诊断、早隔离的联防联控机制；四是对所有密切接触者的检查。

在全国人民的支持下，四万多医护人员驰援武汉，使得疫情很快被控制在卫生系统可以承受和控制的水平内。

我们需要有一个肺炎以后的健康实践，人和大自然要和谐地共处，要从以治病为中心，向以人民健康为中心的转变，要注意我们重点是不生病、少生病，也就是整治防控的重心是放到上游。当然这也涉及到医院体制的改革，医院不能光靠创收来维持，因为创收主要是治病，我们要把更多的力量放在早期基础和临床的研究，科研的立足点也是立足于如何做好早诊、早治、早防、早控的研究。最后大数据AI信息将在医疗卫生中起到关键的作用。

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