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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王玉民：生物医药是医药领域重要一环 制度加速成果转化

2020年05月26日17:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，中国生殖健康产业学会副会长王玉民表示，生物医药是我国的战略性新兴产业，是医药领域的重要一环。

王玉民介绍，我国的生物制剂和生物医药重点实验室在行业占有很大比重，国家在战略上对生物医药布局非常重视。现在生物医药主要涉及三个方面，分别是抗体、细胞、疫苗三大领域。

“目前，我国在原创、自主创新药方面与国际最高水平之间还存在一定差距。”王玉民表示，为了缩小差距，步入世界前列。国家通过一系列措施，完善生物医药研发、生产链条及相应配套内容，促进研究成果的转化。

在成果转化方面，王玉民谈到，过去把生产许可和上市许可捆绑在一起，现在规定要将其分开。上市许可持有人可以是单位也可以是个人。有了成果或研究发明之后，可以自己生产，也可以委托别人生产。

王玉民表示，把生产许可和上市许可分开的制度，会解放出科研内在的爆发力，释放科技人员的积极性，对生物医药产业发展有很大的帮助。

谈到5G未来在医疗领域的应用，王玉民表示，5G信息技术的发展对医疗医药产业的影响巨大。未来随着5G应用，并在顶层设计的指导和规范下，各家公司将实现数据共享共用。

(责编：许晓华、李轶群)


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