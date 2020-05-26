张其成委员：建议将中医经典篇目纳入中小学语文教材

张其成委员 照片为被访者提供

“我们调查了现行的从小学四年级到高中的所有部编版语文教材必修课共367篇课文，发现唯一一篇与中医有关的是《青蒿素：人类征服疾病的一小步》，占比0.002%。而中医经典名篇一篇都没有收录。”全国政协委员、北京中医药大学教授张其成说。在今年两会期间，他提交了《关于进一步深化落实中小学中医文化教育的提案》（以下简称“提案”），建议中医经典篇目要走进中小学语文课本，培养有文化自信、民族自信的年轻人。

习近平总书记指出，中医药学是打开中华文明宝库的钥匙。2019年10月25日《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出：“把中医药文化贯穿国民教育始终，中小学进一步丰富中医药文化教育。”

张其成告诉中青报·中青网记者：“当今，还有两大学科，系统完整地保留了中国传统文化，那就是中（国）医和国艺。”在这次抗击新冠病毒疫情中，中医药发挥了重要作用，总有效率达90%以上。在中小学开展中医药文化教育，是文化传承与人才培养的关键举措，不仅对中小学生的身心健康具有重要作用，而且对于培育学生的文化自信、民族自信意义重大。

2017年4月，浙江省发布了全国首套小学中医药教材《中医药与健康》，并于该年秋季进入全省小学课堂；随后，北京、河北、内蒙古、甘肃等地也在不断落实中小学进一步丰富中医药文化教育。然而与此相对的是，调研显示，仍有很多学生并未接触到中医药文化，一些学生对中医药文化存有负面想法乃至抵触情绪等。

张其成认为，这反应了中小学中医文化教育存一些问题：除了现行教材中没有收录中医经典篇目外，各省市、各学校对中医药文化教育的落实也有很大差距。现行措施大多以省为单位，具体落实到各地区各学校的措施又有所不同。很多学校仍处于与中医文化“绝缘”的状态。部分学校力求开设中医相关的选修课，但也存在课时严重受挤压、人才配备不完善、中医药课程的教学水平良莠不齐等问题。

小学、中学课本对青少年的影响巨大。“如果我们的中小学课本里的某些篇目中，说‘中医是有意或无意的骗子’，尤其又是出自名篇，这颗种子埋下去之后，孩子们会形成一种判断和非常坚定的意识，以后再想改变他们的想法是很困难的。”张其成说。

为此，他在提案中建议：中医经典篇目走进语文课本。如语文必修课本小学可增加《神奇的小草》，扁鹊诊治虢国太子，李时珍编纂《本草纲目》等内容。初中增加《大医精诚》《伤寒论自序》《后汉书·华佗传》等。高中增加《黄帝内经·上古天真论》等。语文选读课本，小学可增加《用阴阳说明人体的组织结构》《神农尝百草》《饮食有节》等篇目；初中可增加《中医如何看病》《千古中医故事》；高中可以选择《黄帝内经》《难经》《伤寒论》等经典篇目。

课程方面，提案建议各学校可以结合当地中医药文化资源及学校的实际情况，开设校本选修课、综合实践课、研修课，讲授中医基础理论课、中医适宜技术以及中医文化经典等内容。也可以将中医药文化与生物、化学、通用技术等学科结合，开展科学研究和发明创造。各级卫健委、中医药管理局与学校联合，组织编写适合特定年龄段的中医教材，在学校进一步落实中医相关校本课程、社团课程。

提案还建议，可以成立学生中医社团，组织《黄帝内经》知识大赛，定期开展知识讲座、中医保健操等社团活动。组织开展中草药种植，开设中医药文化主题德育课，设立校园传统文化节或中医药文化节。研学方面可以以年级、班级为单位，遴选中医文化的研学导师，走出校园，来到中医流派发源地、道地药材出产地、老字号中药店、中医博物馆、中医医馆医院等进行研学旅行，在实践中学会和获得有关能力。

张其成认为，中医的核心理念“仁、和、精、诚”都非常值得青少年研读学习。“仁”是中医人立身之本，“医者仁心”“医乃仁术”；“和”指在自然观上是天人合一，在社会观上是人我和谐，在健康观上是阴阳平和，在治疗观上是调和致中；“精”体现了中医医术要精益求精，学医时要把精勤治学、精研医道贯穿一生，行医时要掌握精湛医术，要具有高超的直觉心悟的能力和取象类比的能力；“诚”是对一个医者的必备要求，为医者必须心怀至诚、诚实守信，“必取心地诚谨，术业精能者，庶可奏功”，否则不可以学医。

“在中小学阶段，我们就要教孩子这样做人，心要善良，拥有‘和’这种思维方式。”张其成说，中医药文化的终身教育，要从娃娃抓起。中医药文化进入中小学，不是要让孩子们未来都学中医，而是让他们立德，培养健康的生活方式。“中医药文化包含了中华民族的传统美德，要孩子们学习中医药文化，立德，那么在精神上、思维上孩子就会转变过来，不会一切只为了物质而活；第二，学习中医药文化培养孩子们有一种健康的生活方式：饮食、起居、运动、尤其是情志的全面培养，就需要通过读经典来实现。”

他倡导青少年读经要读五部经典：《易经》《论语》《道德经》《六祖坛经》《黄帝内经》。“看书，不在一味地求多，而在求精。要看就看经典——原创的、经过长期历史检验的、常读常新的经典。”张其成表示，“读了经典的孩子们，第一不会抑郁自杀，第二语文成绩呱呱叫”。

“《黄帝内经》是生命的百科全书，教你怎么生活，提升生命的状态，这就健康了。我们要做的，就是把中医药文化变成中国人的一种健康的生活方式。”张其成说。（来源：中国青年报客户端 作者：齐征）