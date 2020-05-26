“小家”带动“大家” 全民健身需全社会共同参与

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办五届。

在25日举行的主题为“共同探索全民健身发展之路”的专场论坛上，与会嘉宾围绕家庭健康素养提升、各年龄层及各社会群体健身规划、大众心理健康干预等多个方面进行探讨分享。

以点带面 推动家庭健康乃至全民健康建设

全国妇联妇女发展部部长杜芮在发言时表示，要组织动员广大母亲积极行动，充分发挥在家庭健康中的独特作用，带动家庭成员养成健康的生活习惯，践行健康生活方式，助力健康中国。

“家庭健康是全民健康的基础，而女性则是家庭生活和社会生活中的重要一员，‘健康中国 母亲行动’就是以此为出发点，通过母亲这个角色带动整个家庭健康素养的提升。”杜芮指出，该行动由全国妇联、国家卫生健康委和国家体育总局联合开展，通过多种形式的宣传，普及健康知识，推动妇女健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广。

“城乡社区是城乡居民安居乐业的场所，也是党和政府联系群众的桥梁和纽带。”中国社会工作联合会副会长王国英表示，社区工作涉及到民众生活的方方面面，更与全民健康有着密切联系。同时，心理健康关系到社会和谐，也是整个社区工作的重要组成部分。

针对疫情期间如何做好心理疏导和人文关怀，王国英介绍，为满足社会对心理支持和心理服务的需求，在疫情期间，全国有20多万社工投入到了疫情的心理疏导服务中。疫情后期，中国社会工作联合会开展了“心社联动计划”，通过社工和心理咨询师的结合，为受疫情影响的社区、家庭以及一线重点群体，提供心理疏导、危机干预以及居家保障等服务，缓解他们因疫情产生的应激情绪。

构建老年健康服务体系 科学推动健康老龄化

国家卫生健康委老龄司一级巡视员张晖在发言时提出，整体来看，21世纪人口老龄化在全世界都是不可逆转的。对此，要积极构建养老、孝老、敬老的政策体系和环境，推进健康老龄化发展，不断完善老年健康服务，提高老年人健康水平。

“要推动老年医疗服务模式从以疾病为中心的单病种模式向以患者为中心的多病共治模式转变，构建综合连续覆盖城乡的老年健康服务体系。坚持医养结合，推动以健康理念重塑养老服务体系，实现健康养老。”张晖说。

我国正在快步入老龄化社会，老年人的身体素质和运动机能整体呈下降趋势。国家体育总局体操运动管理中心副主任郭振明在发言时表示，近年来党和国家对全民健身以及群众体育越来越重视，国家体育总局也面向中老年人群积极开展广场舞、排舞等相关活动，以此推动老年体育工作的开展，提升老年群体健康水平。

调动老年人运动积极性 强调循序渐进原则

“在推动老年体育工作的同时，也要强调老年人运动一定要循序渐进。”郭振明指出，在日常体育锻炼过程中，老年人不要凭感觉随意加大运动量，要维护和保持良好的运动习惯，并注意调节心理和膳食。

中国老年保健医学研究会常务副会长张力涓在发言时提出，要调动老年人运动健康积极性，科学有效地保证老年人运动健康，更好地推动积极老龄观、健康老龄化。同时也要注意运动风险评估，引导帮助老年人选择适合自己机能的运动。

“首先要让老年人明白运动健身的重要性，也要让老年人对运动健身产生兴趣，最好能够聚集老年人一起锻炼，互相督促、互相提高，将适合老年人的各种运动交替进行，充分调动老年人锻炼的积极性。”张立涓说。