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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王国英：社区工作要关注心理健康建设 促进人的全面发展

2020年05月26日09:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月26日电 25日，中国社会工作联合会副会长王国英做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“共同探索全民健身发展之路”的专场论坛上，王国英表示社区工作涉及到民众生活的方方面面，更与全民健康有着密切联系，心理健康关系到社会和谐，是社区工作的重要部分。

社区是社工服务的主要场域，而社区对服务有着全方位的需求。社工在社区的服务，除了救助还关注发展。王国英指出，“人民对美好生活的向往”是社区治理和发展的目标及方向。为了让社区更美好，中国社会工作联合会针对社工在社区的服务，设计了多个专门的项目，并在全国推广。以“美好社区计划”为例，该计划以社区为平台，发挥社会工作专业优势，根据社区需求，链接各类社会资源，通过社会治理、社区营造、社区服务、社区公益四个维度，为社区提供可持续发展的解决方案。

心理健康是社会工作关注的一个重要领域。王国英表示，疫情期间和疫情后期，社会对心理支持和心理服务有很大需求。在疫情比较严重的时期，全国有二十多万社工投入疫情防控，帮助受影响的群体进行心理疏导，为疫情防控作出了积极贡献。针对疫情后的心理服务需求，中国社会工作联合会推出了“心社联动计划”，通过社工和心理咨询师结合，为受疫情影响的社区、家庭和一线工作人员等重点群体，根据个体需求，提供心理疏导、情绪支持、危机干预、个案辅导、居家保障等服务，缓解因疫情产生的应激反应。

(责编：许心怡、崔元苑)


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