“改旧习”“倡新规” 北京餐饮业分餐进行时

6月1日起将施行的《北京市文明行为促进条例》明确规定，要推广分餐制，使用公勺公筷。在国内疫情防控常态化机制下，北京餐饮业掀起“改旧习”“倡新规”分餐风潮，得到消费者积极响应。

北京市4月底下调突发公共卫生事件响应级别后，在京餐饮连锁企业在做好疫情防控前提下迅速恢复堂食。在北京前门一家知名烤鸭老字号门店内，赶来“尝鲜”的食客不难发现，不仅桌位距离拉大，而且每人面前放着一双私筷、一双公筷，配菜酱料也各有一碟。

“中国人好热闹，喜欢聚餐，这不需要排斥，但多了公勺公筷，就多了安全卫生。分餐制推广多年，今年落实效果最好。”烤鸭店经理周延龙说。

推广分餐制需要政府引导、百姓响应，更需要商家主动创造条件。记者在北京莲花桥一家中式餐厅包间看到，餐厅在“源头”做功课，不仅凉菜分小碟上桌，习惯“合餐”的“热乎菜”也没有整份提供，这和疫情发生前完全不同。

“像老汤炖豆腐这种汤菜，现在都由厨师和服务员推车到包间，按客人需求盛入小锅分餐。不具备分餐条件的菜，我们引导顾客使用公勺公筷。”餐厅经理彭华强介绍，餐厅已在显著位置张贴倡议书，对员工进行培训，将分餐操作流程标准化。

“对顾客来说，分餐就是中餐当西餐吃，大锅变成小锅，是就餐方式的一种改变。但对商家来说，分餐还涉及餐厅服务和成本核算。”北京市餐饮行业协会工作人员表示，分餐会影响备餐速度和用餐体验，商家要进一步添置餐具，增加服务效率。

记者发现，在北京多数餐厅将分餐纳入日常管理体系的背景下，随着夏日到来，一些市民青睐的中小规模餐厅尤其烤肉店还没有开始分餐，商家没有提供公筷公勺，顾客也没有主动索要，因而成为分餐制推广的“攻坚区域”之一。

“北京商超餐饮等公共场所要落实好行之有效的常态化防御措施。不能随着国内疫情防控形势持续向好而淡忘防控，而是贵在坚持。良好卫生习惯和生活方式的养成是一项长期工程，需要从我做起，从自己做起。”北京市委宣传部副部长徐和建日前在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上这样说。（记者张骁）