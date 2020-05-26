中原麦腊熟 战“疫”迎丰收

“芒种”未到，麦已黄。在中原河南，8000多万亩小麦陆续迎来收获期，麦香飘荡、麦浪滚滚，洋溢着丰收的喜悦，拉开了2020年全国丰收的序幕。冬小麦是夏粮的主体，也是每年我国农民收获的头一茬粮食。今年全国夏粮生产遭遇了突发的新冠肺炎疫情，但各地一手抓疫情防控、一手抓农业生产，战“疫”、生产两不误，在特殊年景再次迎来丰收，牢牢地把中国人的“饭碗”端在自己的手里。

中原迎丰收 为全国夏粮丰收打下好基础

在位于河南省周口市的黄泛区农场，10万亩小麦即将迎来丰收，沉甸甸的麦穗压弯了腰，在风中摇曳。农机场站里，联合收割机、秸秆打捆机、拖拉机等近百台农机已检修完毕，只待麦熟。“再过几天就可以收获了，今年小麦长势很好，又是一个丰收年。”河南省黄泛区实业集团副总经理谢发顺说。

作为全国夏粮的重要产区，2019年夏粮产量占河南全年粮食总产的56%，河南小麦产量占全国的28%，位居全国第一，河南小麦迎来丰收为全国夏粮丰收奠定了基础。

河南省农业农村厅粮食作物处处长李军介绍，今年河南省小麦面积继续保持在8550万亩以上，与上年持平，而且优质专用小麦种植面积达到1350万亩，小麦品质结构持续优化，订单率达到86.4%。目前全省小麦长势良好，一二类苗比例达到91.5%，较全国平均水平高4.3个百分点。

政策稳生产 科技助丰收

越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。

河南省商水县天华种植专业合作社理事长刘天华，今年托管了3万多亩小麦。在他看来，今年的丰收来之不易：先是疫情打乱了春管节奏，后又有病害和干旱威胁，现代农业科技助力抓紧了“粮袋子”。

在商水县5万亩连片高标准农田示范区，这里有土壤墒情监测仪、病虫害监测仪、水肥一体自动化灌溉设备……现代农业机械和云计算在保障粮食生产中发挥了巨大作用。商水县农业农村局副局长祁勇说，利用自走式喷药机，10天就完成田管作业，农民在家用手机就能遥控指挥灌溉。

在小麦病害防控上，农技服务发挥了重要作用。河南省农业农村厅总农艺师王俊忠说，今年小麦条锈病发生早、范围大，赤霉病发病风险高，河南发挥社会化服务组织作用，小麦“两病”防控面积达到1.46亿亩次，有效遏制了病害流行蔓延。

科技助丰收，政策稳生产。今年中央采取的一系列超常规措施，极大地稳定了粮食生产。农业农村部有关负责人表示，春耕时期，国家加快推进化肥、农药、种子等农资生产企业复工复产，及时打通农资下乡、农机上路、农民下田等堵点。农业农村部还组织开展了“奋战100天夺夏粮丰收行动”，及早做好了小麦条锈病、赤霉病的防控部署。为调动早稻种植积极性，今年还提高了早籼稻和中晚籼稻的最低收购价，加大对双季稻主产区的支持力度。

主体新技术新模式新 连丰有根基

喜看稻菽千重浪。历史悠久的农事活动，悄然发生着变化，新主体的进入、新技术的应用、新模式的推广，提升着我国粮食生产能力，夯实了持续稳定丰收的根基。

在河南郸城县，1989年出生的“新农人”王连杰坐镇办公室，熟练地用手机调配合作社40多台农机跨区作业，同时兼顾着托管的数千亩麦田的收割和秋播，大学毕业回到农村成为一名“职业农民”，今年已是第7个年头。

懂政策、懂技术、懂市场，如今像王连杰这样的年轻人和专业合作社，正在成为麦田里的当家人、种粮的新主体，他们利用新技术，引入新模式，为粮食生产注入新动力，也回答着“谁来种地”的疑问。河南省农业部门统计数据显示，河南有近10万家农民合作社、8.8万个农业社会化服务组织开展土地托管服务，成为粮食生产的主力军。

藏粮于地、藏粮于技，农业基础设施的不断完善，农业机械化水平的不断提高，让农民对丰收更有信心。“旱了能浇地，涝了能排水，喷药靠飞机，收粮有机器，农活越来越好干，粮食越来越高产，天天都是好日子。”眼望丰收，河南西平县种粮大户张四新信心满满。（记者林嵬、宋晓东、于文静）