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怎么种、如何收？——代表委员为保粮食安全建言

2020年05月26日08:42 来源：新华网

民以食为天，有粮天下安。疫情冲击下，如何端好“中国饭碗”？围绕粮食安全，代表委员就此建言。

受疫情影响，今年春耕备耕期间，河南部分地区小麦追肥错过农时。全国人大代表、河南远东生物工程有限公司技术部部长党永富深入田间地头送技术、捐农资，及时为20万亩小麦“加餐”。

保种植规模，是保粮食安全的第一步。在党永富看来，“疫”中稳耕，才能更有底气。

“今年目标是粮食总产增3%以上。”在黑龙江代表团举行的视频形式新闻发布会上，全国人大代表、黑龙江省农业农村厅厅长王金会同样传递出“稳耕增产”的决心。

黑龙江是中国产粮第一大省，中国人每9碗饭就有1碗来自黑龙江。王金会说，今年在扩大种植面积的同时，还要加大农业现代化建设和高标准农田建设，先进技术推广面积2亿亩以上，通过挖增产潜力确保粮食安全。

粮食要种好，也要收好。加大粮食流通和仓储能力建设，确保颗粒归仓，是保粮食安全的关键。

“每年粮食都有一定产后损失。农户储粮、粮油加工和消费等环节较为集中。”全国人大代表、河北柏乡国家粮食储备库主任尚金锁建议，建立粮食产后减损部门合作机制以及统一的评估机制，及时掌握粮食损失变化情况，采取有效措施减损。

“希望能设立粮食产后减损财政专项，建立科技特派员支持基层的模式，从技术研发应用、标准规划等多个方面指导粮食收获、仓储、运输、加工、消费等环节减损工作。”尚金锁说。

大力发展粮食产业经济既是粮食安全的有力保障，也将推动形成新的增长点。

“种粮要有产业链思维。”全国人大代表、 黑龙江省绥化市委副书记张子林说，绥化市绘制了玉米、水稻、大豆等产业链图谱，按“图”索骥，靠“谱”招商，把农业资源优势变成经济优势。

“我们引进了玉米精深加工企业，绥化的玉米百分之百实现了就地转化，农民不再愁卖粮难。”张子林说，其中鲜食玉米由三年前的20万亩发展到今年的100万亩。农民每卖一穗鲜食玉米纯效益是籽粒玉米的1.5倍。

“保粮食安全，更要保品质安全。”张子林认为，做强农业产业链、打响农业品牌，在保数量供给的同时推动农业供给侧改革，将推动农业迈向高质量发展，更好保障粮食安全。（记者张辛欣、杰文津、闫起磊）

(责编：许心怡、崔元苑)


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