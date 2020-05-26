桃李面包：大力促销致业绩增速放缓

大力促销致业绩增长放缓，桃李面包就上交所问询函进行相关回复。5月25日，桃李面包发布公告称，于5月18日收到上交所发布的问询函，要求公司对2019年业绩增速下滑、销售费用增长、经销商等问题进行说明。

在回复函中，桃李面包表示，2019年业绩增速放缓，主要原因为公司整体促销活动力度加大，导致毛利率水平同比下降0.11个百分点；同时，为提高配送终端服务质量和新市场的开发力度，公司加大了产品配送服务费、门店费等销售费用的投入，导致销售费用率同比提高1.09个百分点。

据悉，桃李面包产品多为短保质期产品，月饼和粽子均为季节性产品。2019年下半年，桃李面包对部分产品，如焙软切片面包、麦芬吐司等进行了大规模持续性的促销活动，使得四季度毛利率同比减少1.13个百分点。同时促销活动力度加大，导致桃李面包四季度销售费用率同比增加0.81个百分点。

快消新零售专家鲍跃忠在接受北京商报记者的采访时表示，桃李面包主要依托线下渠道，但近几年随着线上渠道的发展，线下渠道面临着客流量日渐下降的问题，这也使得其线下的销量随之下滑。而桃李面包旗下产品多为短保产品以及季节性产品，在这种情况下，大力促销活动难以避免。通过大量促销保证销量，从而达到业绩提升的目的。

关于销售费用增长，桃李面包表示，主要系产品配送服务费和门店费的增加。随着公司配送周期的缩短和销售范围的不断扩大，公司产品配送服务费随之增长；2019年公司合作门店数量及促销活动增加，导致外包服务费、促销服务费等门店费用增长较大。

北京商报记者梳理桃李面包财报发现，2019年，桃李面包大力拓展华东、华南等新市场，不断增加投入。同时在东北、华北等市场加快销售网络细化和下移工作，开拓细分消费市场和销售渠道，巩固其产品市场占有率。

关于经销商问题，桃李面包在回复函中称，目前，公司主要通过直营和经销两种模式进行销售。针对大型连锁商超（KA客户）和中心城市的中小超市、便利店终端，公司直接与其签署协议销售产品的模式。而针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部，公司通过经销商分销的经销模式。同时，桃李面包表示，公司经销模式的收入确认条件、收入确认具体时点及会计处理方式为每年与经销商订立经销合同，约定交易价格、服务费政策等，销售商品是公司在收到经销商确认签字的销售出库单后确认收入。

就桃李面包当前发展所面临的问题，鲍跃忠表示，就目前而言，随着整个烘焙市场的发展壮大，竞争在逐渐加剧，一些较为专业的烘焙品牌不断加码这一市场，比如好利来等品牌。此外，星巴克、奈雪の茶等茶饮咖啡企业也在逐渐切入这一市场。这无疑对桃李面包之类的传统烘焙企业造成了一定的市场压力。而桃李面包想要打破这种不利的局面，除了打破以商超为主的渠道局限，还要摆脱以往的中低端形象，切入高端市场，提高产品的溢价能力和附加值。

就如何应对不断加剧的市场竞争及为未来发展规划等问题，北京商报记者对桃李面包进行采访，但截至发稿，并未收到回复。（记者 钱瑜 张君花）