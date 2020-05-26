加快推动早期教育发展 构建新型养老保障体系

2020年政府工作报告不设全年经济社会发展具体目标，提出“六稳”“六保”维护经济发展和社会稳定大局，对兜牢基本民生底线、办好群众关切的事作出明确具体部署。政协委员们聚焦民生保障中教育、养老热点建言献策，助力高水平全面建成小康社会。

刘林委员：建立国家级早期教育科学研究中心

早期教育和学前教育是事关个人成长成才、国家人口素质提升的基础工程和关键工程。全国政协委员、北京城市学院校长刘林建议，把早期教育作为我国教育现代化的重要组成部分，在“十四五”规划中摆在优先发展的重要位置，建立国家级早期教育科学研究中心，加快推动早期教育发展。

刘林说，国际有关研究表明，儿童在5岁前已经完成了90%的大脑发育，小学以前的保育、教育（0至3岁的早期教育和3至6岁的学前教育）不仅是终身教育的起点，更是重要阶段，是决定儿童未来进入学校、走上社会成功与幸福程度的关键窗口期。我国学前教育事业已经取得了历史性的长足发展，但早期教育仍处于发展薄弱、相对落后状态，是教育体系发展中最大的短板。

刘林建议，把早期教育作为我国教育现代化的重要组成部分，尽快着手制定早期教育中长期发展专项规划。建立国家级早期教育科学研究中心，整合教育、卫生健康、社区社会、信息技术、生物科学各方面专家力量，集中开展早期教育重大课题攻关。尽快制定早期教育专业机构设置标准和从业人员资质标准，出台培育、支持早期教育行业发展的政策措施，加强监管与规范，促进早期教育市场规范有序、健康科学、持续发展。

王欢委员：适时将博物馆教育纳入中小学课程教育体系

一个博物馆就是一所大学校。全国政协委员、北京史家教育集团校长王欢建议，适时将博物馆教育纳入中小学课程教育体系，实施“校园数字博物馆”工程，利用信息化手段将优质的数字文化遗产和自然科学数字资源送进校园，让更多学生受益。

王欢说，“让学校成为博物馆，让博物馆成为学校”已经成为博物馆和学校创新发展的新方向。但我国的博物馆教育理念和实践与国际先进水平存在差距。

王欢建议，加强博物馆资源的利用，开展优秀传统文化经典、常识、技艺等课程学习。适时将博物馆教育纳入中小学课程教育体系，提高全社会对博物馆教育的认知和重视。研究制定中小学博物馆教育纲要和标准体系，促进优质博物馆教育资源和学校课程教学实践的常态化结合，让博物馆教育资源服务于“五育并举”育人体系构建。还应抓住新技术发展机遇，实施“校园数字博物馆”工程，将优质的数字文化遗产和自然科学数字资源以信息化手段送进校园，实现博物馆教育的创新跨越式发展。

孙洁委员：多措并举支持居家社区养老服务发展

养老事关民生大计。全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁认为，居家社区养老作为满足我国基本养老需求的主力军，需要全社会从融资、税收及补贴、专业机构参与等各方面鼓励扶持，多措并举提升服务供给能力。

“我国老龄化日益严重且不断加速，与此同时社会养老保障资源却严重不足，机构养老设施多集中在发达城市，居家社区养老服务供给能力不足、质量不高，专业服务机构盈利难、回收周期过长。”孙洁建议，提高社会资源自发参与的积极性，对新规划开发建设的住宅小区，在项目规划时预留居家社区养老功能区位，并将设施低成本转移给专业服务机构运营。

为进一步增加居家社区养老服务机构的生存和盈利能力，孙洁建议，对居家社区养老服务机构进行明确界定，并对该类机构明确税收减免，切实推进民间资源进入居家社区养老服务领域，为社会力量参与居家社区养老提供良好发展空间。

“从国际经验来看，保险机构在发展养老保险业务的同时参与养老社区建设，可以发挥专业优势，延伸服务链条。同时，具有长期性稳定性特点的保险资金，也是居家养老社区建设资金的重要来源。”孙洁建议，重点支持保险机构投资居家养老社区建设，相关部门尽快制定鼓励、支持专业型养老保险机构出资建设居家社区养老及服务设施的具体优惠政策。

姚卫海委员：加快推进长期护理险 保障老年人基本医疗需求

长期护理保险简称“长护险”，强调让失能、失智人群体面生活。全国政协委员、首都医科大学附属北京中医医院急诊科主任姚卫海认为，老年人具有高患病率、高伤残率、高医疗使用率的特点，在建立面向全人群的医疗保险制度的同时，应推进长期护理险建设，以保障老年人的基本医疗需求，构建新型养老服务保障体系。

“长久以来老人照料责任全部由家庭承担，但现在家庭养老功能已经不能完全满足人口老龄化的趋势。”姚卫海说，长期护理保险能够解决高龄人群护理需求、重大疾病重度伤残人士护理需求，建立长护险制度能在分散和转移国家基本养老保险面临的压力与风险、稳定劳动关系、提高退休人员生活水平等方面发挥重要作用。

姚卫海建议，加强顶层设计，对筹资渠道、保障体系、适用人群申请和评估、护理的实施与结算、监督与评价等方面进行充分论证，设计出适合我国国情的长护险制度。“老年人长期照护服务及其保障是相对独立的体系，长护险应该作为独立的第六种基本社会保险，以医保、养老服务救助体系互为补充，清晰界定长护险支付标准和范围，推进社区居家长护险服务。”

（本报记者 武红利 高枝）