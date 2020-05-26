疫情暴露美国民主实质

全球新冠肺炎疫情还在持续蔓延，美国疫情态势依旧令人揪心。统计数据显示，截至目前美国新冠肺炎确诊病例已超过164万例，死亡超过9万例。然而在这个时候，美国一些政客还在忙着“甩锅”和党争，由此导致的抗疫低效和无序，即便在其国内也被认为是“灾难性失败”。

疫情之下，是竭力挽救民众生命还是片面追求经济数据？选票和人民哪个重要？这本是不难回答的问题。然而，美国一些政客的选择，不仅损害了本国民众的生命安全与健康，也放任了疫情在全球的蔓延，更让世人看清了美国民主的本来面目。面对生死攸关的疫情，美国一些政客不是敬畏人民、尊重生命，而是想方设法谋取政治私利，先是鼓吹别国疫情“有助于加速制造业回流美国”，后又对本国疫情轻描淡写，甚至寄希望于“病毒消失”，这既暴露了他们的冷漠冷血，也与民主的价值背道而驰。正如美国参议员在股市崩盘之前抢先抛售股票一样，美国一些政客在面对疫情时，首先想到的不是人民的生命安危，而是一己之私利。这样的价值取向，怎么可能控制住肆虐的疫情，又怎么能对得起自己的选民？

新冠病毒无关意识形态，疫情防控需要尊重科学。但纵观美国的抗疫过程，却是科学让位于政治、人命让位于私利。诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼撰文指出：“美国的流行病学家们本来从一开始就试图遏制住新冠病毒威胁，但他们的工作迅速被政治化。”美国生物医学高级研究与开发局前局长被撤职后坦言，美国政府在抗击疫情中“将政治和任人唯亲置于科学之上”；美国疾控中心撰写的《重新开放美国框架实施指南》，由于“过于规范”而被告知该指南“将永远见不到天日”；传染病专家关于过早重新开放经济和学校将导致不必要的死亡和痛苦的警告，也被宣称是“不可接受的”……如果连科学事实、民众健康都要让位于狭隘的政治私利，这样的民主制度，又怎么好意思到处推销？

今年5月，是美国的“老年人月”，发表在白宫网站上的《2020年美国老年人月公告》称，政府将尽其所能尊重和照顾老年人。但是，在这个特殊的5月，统计数据显示，美国大多数州1/3以上新冠肺炎死亡病例来自养老院等长期护理机构。不仅如此，一些美国政客竟然毫无人性地提出了“老人应主动为重启美国经济而牺牲”的冷血言论。美国一直标榜自己是民主和人权的“楷模”，什么叫言行不一、什么叫极端虚伪，可见一斑。还有统计数据显示，美国疫情主要的死亡群体是老人、穷人以及非白人族裔，连比尔·盖茨也只能无奈地感慨，有钱的美国人有机会多次检测病毒，而穷人则是到死都没有检测的机会。不难看出，在美国，所谓人权，只是那些有钱人才能享有的东西；所谓民主，也不过是有钱人玩的游戏。

其实，美国民主的深层次问题一直存在，疫情只是将其暴露得更充分。今年4月，美国卫生与公众服务部首席副监察长，因为在一份报告中称全美医疗物资“严重短缺”，美国政府就要求“换掉这个人”。疫情在美国爆发式流行以来，已经有多名美国政府官员被解雇，或是因为说出真相，或是由于政见不一，其根源还在美国民主的金钱政治和选票政治。如今，美国政坛“危险的报复模式”，还在不断上演。这种顺我者昌、逆我者亡的专制思维，这种任人唯亲、独断专行的霸道做派，这种只顾党派倾轧、无视人民利益的残酷现实，哪里有什么民主的影子。

民主是人类的共同价值，而各国不同的历史文化也决定了，民主实现形式必然是多样的。但无论哪种形式，归根到底都应该是为了维护人民的根本利益。事实一再证明，倘若丧失了对人民的敬畏，哪怕机制再“精致”、说辞再“美妙”，这样的民主也只能是自欺欺人。奉劝美国一些政客们，还是收敛一下自己的傲慢与偏见吧！多想想美国民主的先天不足与现实危机，而不是整天对别人指手画脚，这样对世界好，也对美国自身好。

《 人民日报 》（ 2020年05月26日 03 版）