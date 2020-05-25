郭振明：老年人运动要循序渐进 体操类项目可有更大作为

人民网北京5月25日电 25日，国家体育总局体操运动管理中心副主任郭振明做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“共同探索全民健身发展之路”专场论坛上，郭振明提出，老年人运动要循序渐进，体操类群体项目可有更大作为

郭振明表示，近年来党和国家对全民健身以及群众体育越来越重视，全民健身已经上升为国家战略。我国正在进入老龄化社会，老年人的身体素质和运动机能随着年龄增长在肌肉力量、爆发力、耐力、控制能力以及柔韧性等方面呈下降的趋势，机能的逐渐衰退，会影响到生活的方方面面，因此老年人要养成良好的运动习惯、饮食习惯。

“老年人的运动一定要循序渐进，不要争强好胜随意加大运动量，要维护和保持良好的运动习惯，并注意调节心理和膳食。”郭振明提出，排舞、广场舞、啦啦操等大体操类项目，门槛比较低，对运动场地设施外部条件要求相对较低，对身体机能要求不是很高，覆盖年龄段广，中老年人可结合自身实际选择适合的项目进行参与。

郭振明进一步表示，近年来，国家体育总局也面向中老年人群开展广场舞、排舞等相关活动，在云南丽江连续成功举办了三届全国中老年广场舞大赛，连续七年组织专家赴民族特色突出地区开展挖掘与传承民族传统文化-排舞广场舞釆风活动，创编了大量新的推广曲目，广大中老年人通过活动比赛愉悦了身心、强健了体魄，甚至有不少癌症患者参与到比赛中，通过运动给他们带来了和疾病抗争的信心和勇气。在未来，我们一定要秉持“以人民为中心”的项目发展指导思想，突出“服务”的理念，希望能够进一步完善大体操类项目竞赛体系，降低参赛门槛，积极开展青少年体教活动，整合更多的资源，进一步为老年人体育做更多的工作。