彭胜：助力健康中国建设，社会办医必将大有可为

人民网北京5月25日电 25日，北京市东城区政协委员、北京彭胜医院院长彭胜做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，彭胜表示，近年来国家政策的密集出台为社会办医带来了新的风口，未来社会办医必将大有可为，也必将为维护人民健康、推进健康中国建设提供有力支撑。

彭胜表示，近年来，随着《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》等一系列文件的密集出台，国家政策对于社会办医的支持力度上升到前所未有的高度，政府对社会办医的定位也逐渐清晰，特别是去年5月召开的国务院常务会议确定，进一步拓展社会办医的空间，政府对社会办医区域总量和空间布局不作规划限制，这将形成社会办医新的风口。

彭胜同时提出，虽然国家出台了诸多利好政策，但现阶段非公医疗机构发展中仍存在专业人才匮乏和学科建设困难的问题。他建议，要消除社会办医专业人才技术职称的晋升、课题申报等政策壁垒，同时出台积极政策鼓励和支持社会办医机构与医学院校紧密合作，开展前沿的教学科研和高端人才的培养，这样才能消除高端医护人员对社会办医的各种疑虑和顾虑，帮助社会办医有效改善的人才问题，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展。

彭胜总结谈到，从长期来看，在国家政策的扶持下，社会办医必将可有大为，也必将为维护人民健康、实现健康中国提供有力支撑。“为此，北京彭胜医院一直以来在追求诊疗效果和优质服务的同时，也曾多次举办援助贫困三叉神经痛患者的公益活动，积极履行社会责任，为助力推动健康中国建设贡献力量。”彭胜说。