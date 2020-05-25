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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

彭曦丹：互联网医疗在慢病管理领域大有可为

2020年05月25日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月25日电 25日，医联副总裁彭曦丹做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，彭曦丹表示，互联网医疗能为患者提供完善的院外照护体系，利用好信息技术不受地域空间限制的优势，互联网医疗在慢病管理领域将大有可为。

国务院办公厅印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》曾明确提出，鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。社会办医应该如何把握互联网医疗发展的机遇？论坛上，彭曦丹谈到，赋能医生、服务患者和提升产业发展效率是有效路径。

据彭曦丹介绍，医联公司持续通过AI辅助诊断、智能审方系统、智能随访库、结构化数据分析等智能手段为医生打造了一个高效的慢病管理工具。在彭曦丹看来，通过技术手段赋能医生，能极大的扩展有限医疗资源的服务范围，为社会创造更大价值。

从服务患者角度出发，彭曦丹表示，医联为患者提供了在线问诊、电子处方、送药上门等一系列便捷服务。随着互联网医疗纳入医保支付，医联将为患者进一步提供完善的院外慢病照护体系，推动患者院外治疗以及整体生活质量的稳步提升，让患者足不出户就能享受到优质高效的医疗服务。

完成赋能医生和服务患者的目标后，彭曦丹提出，互联网医疗还应该利用互联网技术以及渠道优势，快速链接行业上下游，提升产业发展效率。

“互联网医疗为社会创造了独特的价值。”彭曦丹认为，互联网医疗突破了地域空间的限制，可以为患者提供及时的线上无接触式医疗服务。在慢病领域，互联网医疗将发挥越来越重要的影响力。

(责编：许晓华、李轶群)


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