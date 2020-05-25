家有“呼噜娃”，你该怎么办？

“鼾声响起来，他已进入甜甜的梦乡…”在文学作品中常常看到这样的描写，事实上，孩子如果偶尔有鼾声，那倒没有什么，如果经常听到这种鼾声，那就应该带孩子去看病了。这究竟是怎么一回事呢？

通常造成打呼噜的原因是因为鼻咽部有病变，堵塞了呼吸道，如：鼻炎、腺样体肥大、扁桃体发炎、鼻中隔偏曲等。其次，舌根下坠、身体肥胖以及烟酒长期刺激也是引起打呼噜的主要原因。对于儿童来说，扁桃体肥大、腺样体肥大是常见的原因。

扁桃体、腺样体都属于淋巴组织，腺样体也叫咽扁桃体，位于鼻咽部顶部与咽后壁处，表面呈桔瓣样。出生后随着年龄的增长而逐渐长大，2-6岁时为增殖旺盛的时期，10岁以后逐渐萎缩。如果有反复的呼吸道感染，就会刺激腺样体，使腺样体发生病理性增生，从而引起鼻堵、张口呼吸、打鼾的症状，尤以夜间加重，出现睡眠打鼾、仰卧时更明显，频繁翻身，睡眠不安，严重时可出现呼吸暂停等。本病常与慢性扁桃体炎，扁桃体肥大合并存在。反过来，扁桃体肥大、腺样体肥大也容易引起反复呼吸道感染，二者互为因果，形成恶性循环。本病也常常有家族遗传史。

那么，怎样预防呢？

首先，注意提高机体免疫力，预防各种呼吸道感染。

积极治疗原发病。不要拖拉病程，尽快治疗。

治疗的手段有哪些？随着年龄的增长，到10-12岁时腺样体将有可能逐渐萎缩，病情可能得到缓解或症状完全消失。

1、西药药物治疗：有的患儿常常伴有鼻炎，鼻窦炎，经过恰当的治疗，鼻腔通气好转，临床症状可以减轻。根据病情，可以选择鼻喷激素、孟鲁司特钠咀嚼片等。

2、中药治疗：也可以采取中西医结合治疗，或者纯中药治疗。腺样体肥大辨证属于肺经蕴热、痰湿内阻，可以采取中药治疗，化痰软坚散结，宣通鼻窍，同时调理体质，预防反复呼吸道感染的发生，减少引起腺样体肥大加重的诱因。

3、手术治疗：药物治疗无效时，可选择手术治疗，手术时常同扁桃体切除术一并进行，如果扁桃体不大且很少发炎，则可单独行腺样体切除。

（作者为北京中医药大学东方医院儿科主任医师）