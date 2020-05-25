全国政协委员林凡儒：“留得青山 赢得未来”

在现场聆听了国务院总理李克强的政府工作报告后，全国政协委员、翔宇集团董事长林凡儒表示，最直观的感受就是非常务实。“报告对工作的总结实事求是，提出的目标任务切实可行，推动的政策措施灵活务实。特别是对稳企业、保就业作出具体安排，提出‘留得青山，赢得未来’，让人倍感温暖、催人奋进。”他说。

作为来自民营医药企业的政协委员，林凡儒谈到了三点感受。

“首先是疫情防控取得重大战略成果十分不易，成之惟艰。”林凡儒说，报告指出，这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件。特别是对我国这个拥有14亿人口的发展中国家来说，能在较短时间内有效控制疫情，保障了人民基本生活，确实是十分不易。

林凡儒提出，面对新冠疫情带来的巨大不确定性，党和政府运筹帷幄、沉着应对，果断实施严格管控措施。大年初一，几乎是一夜之间，防控措施落实到每一个村居社区，充分体现了极高的执政能力，这一点世界上其他国家很难做到。

“这次疫情中，我们举全国之力支援武汉、支援湖北，坚决打赢了武汉和湖北保卫战。在这场没有硝烟的战争中，民营企业作出了巨大贡献，发挥了重要作用。翔宇集团是一家现代化医药企业，在1月份就率先向湖北的黄冈和孝感捐赠了价值1000多万的药品，整个疫情期间捐赠达到1800多万，真正做到了同舟共济、守望相助。党和政府在这次抗击疫情中展现出来强大的社会组织能力和执政能力，以及全国上下万众一心共克时艰的凝聚力，使我进一步加深了对中国特色社会主义制度的自信，让我对国家未来发展充满了信心。”在林凡儒看来，集中力量办大事，是我们社会主义制度的优势之一。

“其次是着重强调了稳企业、保就业。”林凡儒表示，保民生就要保就业，保就业就要稳企业。报告中36次提到了企业，在对企业的支持上既有宏观政策方面的安排，也有具体落地的措施。比如提出财政政策更加积极有为，将安排2万亿资金全部转给地方。在具体措施上提出建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，决不允许截留挪用，一定要让市场主体和人民群众有真真切切的感受。

“特别是在报告中用专门的章节对支持中小微企业作出专门安排，这也是全场掌声最为热烈的地方。提出的加大减税降费力度、降低企业生产经营成本、强化对企业的金融支持等，措施非常具体，企业非常需要。特别是提出的留得青山，赢得未来，让人听了心头一热，非常感动。”林凡儒说。

“最后是促进中医药振兴发展进一步得到重视。”林凡儒认为，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。中医药为中华民族繁衍昌盛作出了卓越贡献，也对世界文明进步产生了积极影响。在这次新冠疫情中，中医药彰显了特色优势，中成药全方位全疗程参与，大大提高了治愈率、降低了病亡率。

“政府工作报告中明确提出了促进中医药振兴发展，我这次也向大会提交了《关于落实中成药扶持政策的提案》，提出了增加中成药医保报销比例、加大中成药使用比例、加大基药目录中中成药的比例、放开省级医保增补权限、将中成药纳入带量采购等五条建议，希望对中医药的传承创新发展起到一定的推动作用。”林凡儒表示。

最后，林凡儒总结说：“通过聆听、学习政府工作报告，越来越感到发展的方向更加明确了，发展的底气更加充足了，发展的信心更加强大了。我们回去后，要结合企业实际，迅速把报告精神落到实处，在党委政府的坚强领导下，靠改革创新保持企业活力，用积极心态面对不利处境，以担当精神履行社会责任，为夺取常态化疫情防控和经济社会发展全面胜利作出新的贡献。”