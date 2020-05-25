院前急救队伍应纳入应急救援体系

全国人大代表、北京急救中心南区分中心副主任医师班宇侠认为，作为社会保障体系的重要组成部分，院前急救队伍应纳入应急救援队伍体系，确保院前急救这条城市的“生命线”永不“掉线”。

身为一名急救医生，班宇侠认为，从医疗角度看，院前急救是大急救链的最前沿，是整个急诊医疗服务体系中的重要一环；从紧急救援角度看，院前急救也是整个城市和地区公共应急防御体系的重要组成部分。“包括新冠肺炎在内的传染病、意外事故、自然灾害可能随时发生，我们的城市需要一个由医疗救护、消防、交通、公安等共同组成的城市公共应急防御体系，共同开展救援。”她说，一个快速、有效、联动的院前急救体系，可使伤亡和损失降到最低限度。

她建议，各级政府加强应急体系建设，将各级院前急救队伍纳入相应的应急救援队伍体系中去，确保院前急救这条城市的“生命线”永不“掉线”，确保院前急救队伍具有快速反应能力，确保在突发事件医学救援和处置中切实发挥第一反应人、第一目击者和第一报告人等不可替代的作用。

她还呼吁将每年的1月20日定为“国家急救日”，希望越来越多的人了解急救，具备急救意识。（记者 叶晓彦）